La final de Supervivientes va coronar Rubén Torres com a vencedor de la segona edició del format All Stars. El reality més extrem de Telecinco va recuperar les cares i els concursants que havien donat més joc en edicions anteriors per portar-los de nou a Hondures i demostrar per què són els millors supervivents. Un dels noms que van tornar a posar-se davant aquest repte va ser Carlos Alba. El concursant va fer-se famós gràcies a la seva participació a Masterchef i ara fa quatre anys, a l’edició de 2021 de Supervivientes, va haver d’abandonar el programa per culpa d’una lesió. En aquesta segona oportunitat, però, la seva continuïtat al concurs va decidir-la l’audiència en la recta final del concurs. Un cop ha tornat a Espanya, però, ha patit un bon ensurt que l’ha enviat a urgències.
Què li ha passat a Carlos Alba?
A través de les històries temporals del seu perfil d’Instagram, el concursant del reality ha compartit l’últim ensurt que ha patit després de Supervivientes. Fa uns dies va patir la picada d’una aranya al braç i les complicacions posteriors l’han acabat enviant a urgències. Malgrat que a Hondures, amb tots els insectes i mosquits que hi havia a les platges paradisíaques, no va patir cap contratemps, un cop ha tornat a casa ha revelat com l’ha afectat aquest problema tan animal.
Quin tractament està seguint?
Dies abans, havia explicat que el que no li havia passat a Hondures, problemes amb les picades de mosquits o altres insectes, ho havia patit un cop arribava a casa. “M’he tirat dos mesos a Hondures i no m’ha picat ni un mosquit. Deien que era per la sang, per la meva sang. Els meus companys estaven fatal i jo res”, va explicar. Ara, ha aprofitat per actualitzar la situació.
Fa unes hores que ha actualitzat com es troba el braç després de la picada. En el vídeo, es pot veure com s’ha inflat bona part del braç des de la zona del colze i la tonalitat de la pell és vermellosa. “Tinc el braç com Popeye”, ha expressat fent broma sobre el tema. A més a més, que la lesió “és dolorosa”, de l’hospital l’han recomanat un tractament amb antibiòtics i corticoides, però potser això no és prou i hi ha una possibilitat que hagin “d’obrir per treure la infecció”. Sigui com sigui, caldrà estar atents a les actualitzacions del cas, però el que queda clar és que es tracta d’un bon ensurt després de l’experiència a Hondures.