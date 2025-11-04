¿En qué gastará Rubén Torres el dinero del premio de ‘Supervivientes’?

Rubén Torres ha sido el ganador de la última edición de Supervivientes, un triunfo merecido -aunque muchos creen que no del todo- que le ha servido para ganar 50.000 € de premio. En esta ocasión, los famosos que participaban ya habían sido concursantes antes y el premio no ha sido tan alto como en otras ocasiones. No obstante, siempre genera curiosidad saber en qué gastará este dinero extra. ¿Los invertirá? Tampoco es una cantidad tan alta como para comprarse un piso o algo por el estilo, pero parece una ayuda tener esta inyección económica en el banco.

Cabe recordar que Rubén trabajaba de bombero en Badalona, antes de sumarse a esta aventura televisiva y extrema en la que Telecinco los lleva hasta una isla desierta de Honduras. Allí, sin ninguna comodidad ni prácticamente comida, deben ingeniárselas para pescar y hacer fuego para poder cocinar mínimamente. Ahora que ha vuelto, está contento porque ha entrado al cuerpo de bomberos nuevamente: «Hoy he vuelto a trabajar y la verdad es que lo echaba mucho de menos», escribió en una story que compartió en Instagram. De hecho, él ya había dicho que es un trabajo muy vocacional que haría «incluso gratis»: «Aunque me tocase la lotería, seguiría trabajando de bombero porque es un sueño que he cumplido y que disfruto cada día».

Pero volvamos al tema del dinero. En primer lugar, ya es destacable que vuelva a trabajar porque esto indica que lo que ha ganado no es suficiente para retirarse. De acuerdo, hasta aquí parecía lógico. ¿Y qué hará con los 50.000 €? Ante las cámaras de Mediaset, ha agradecido el apoyo de la audiencia que lo ha convertido en ganador y ha reconocido que ha disfrutado «mucho» de esta experiencia. La revista Semana ha querido saber, más concretamente, el tema del dinero. ¿Cómo gastará el cheque? ¿Ya lo tiene decidido? Pues eso parece.

Rubén Torres vuelve al trabajo después de Supervivientes | Instagram

¿Qué planes tiene Rubén Torres ahora que ha terminado Supervivientes?

Rubén Torres ha reconocido que tiene «bastante» claro cuál será el primer gasto que hará con esta cantidad que ha ingresado: «Lo primero que haré será regalarle un viaje a mi pareja. Se lo merece por todo el apoyo que me ha dado y por la manera en que me ha defendido cada semana en plató. Quiero hacer una escapada bonita con ella, de esas que no se olvidan«. Pero no será todo. Además, también ha dicho que gastará parte de este dinero en organizar una gran fiesta con la familia y los amigos.

¿Y lo que le sobre? Pues aprovechará para colaborar con las protectoras de animales a las que ya ayuda habitualmente. Y, al final, dejará el resto en una alcancía porque quiere «ahorrar» para poder comprarse un pisito: «Me cuesta mucho ahorrar, así que este empujón hará que tenga un poco más cerca este sueño«.

Rubén Torres explica en qué gastará el dinero del premio | Telecinco

De momento, ha vuelto al trabajo y no sabemos cuándo lo volveremos a ver por los platós. Dice que le «encantaría» poder continuar vinculado al medio, ya que se lo pasa muy bien en televisión y cree que todavía podría «aportar» muchas más cosas. Si le vuelven a ofrecer participar en un reality, tiene claro que diría que sí. A ver si vuelve a caerle alguna oferta similar.