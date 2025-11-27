Bomba en La isla de las tentaciones. Las imágenes del avance del programa emitido este miércoles prometían un capítulo de infarto que culminaría con una expulsión fulminante de una de las chicas. La actividad del reality de Telecinco no se detiene y la última emisión de la semana ha traído una de las escenas más tensas de lo que llevamos de temporada, pero vamos por partes. Los protagonistas de esta polémica son Mayeli y Álvaro. La pareja, que se había conocido en la edición anterior porque ella era una de las solteras, regresaba a La isla para intentar reforzar la relación después de algunas infidelidades entre ellos. En todo caso, lo que nadie esperaba era que el avance en el que se veía a Mayeli colándose en Villa Montaña, la casa donde viven los chicos, sería un arrebato de la chica después de haber agredido a uno de los solteros de su villa.

Mayeli enloquece en un acto violento sin precedentes

Desde que la pareja puso un pie en La isla de las tentaciones la inseguridad de Mayeli y su poca relación con las compañeras y los tentadores ha sido una constante. Estaba más preocupada por saber qué estaría haciendo su novio en lugar de intentar ponerse a prueba. Las primeras imágenes que había visto en la hoguera ya la habían puesto muy nerviosa porque Álvaro había decidido tener su cita con Érika, la chica con quien había sido infiel a su anterior pareja durante la edición anterior del reality. En todo caso, la primera escena de tensión se ha vivido en Villa Playa cuando Mayeli discutía con Aitor, uno de los solteros, que la acusaba de no querer tentarse. De repente ella reaccionaba lanzándole un par de vasos con bebida encima.

Mayeli se escapa a la villa de los chicos y rompe todas las reglas del programa

Aún quedaba mucha más noche para ver cómo la chica incumplía todas las normas del programa. No es solo la agresión contra un compañero de programa, sino que en plena noche cuando todas dormían la chica se ha escapado de la villa para colarse en Villa Montaña en una escena de película. Los pocos participantes que estaban despiertos han intentado detenerla al mismo tiempo que su novio se ponía a llorar e intentaba hacerle entender que no había pasado nada como para reaccionar de esa manera.

Las chicas intentan evitar que Mayeli se acerque a Álvaro en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco.

Álvaro y Mayeli discuten en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

«Álvaro, ¿qué coño estás haciendo? Eres imbécil. Ya no tienes pareja, te vas a cagar, ¿querías jugar a esto? Te pondré los cuernos en tu cara, tienta con otra tía, gilipollas«, le gritó Mayeli fuera de sí, al mismo tiempo que el chico se ponía a llorar.

Álvaro se pone a llorar después de ver a Mayeli en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

La chica, sin embargo, también tenía unas palabras para Érika, la chica con quien su novio se había enrollado cuando ellos eran pareja y quien lo estaba tentando en el programa. «Beata, escóndete, pedazo de zorra«, gritaba Mayeli y Érika no perdía el tiempo en contestar: «¿Qué has dicho? ¿Vendrá esta aquí a insultarme con la cara de mierda que tiene», replicó sin filtro. Una escena surrealista y de muy mal gusto que, evidentemente, tendría consecuencias.

Mayeli, expulsada de ‘La isla de las tentaciones’

Romper las normas en La isla de las tentaciones tiene un precio. No es solo que la chica se haya colado en la villa para ver a Álvaro, sino que además agredir a uno de los solteros es una acción intolerable. Al día siguiente de su escapada nocturna la presentadora, Sandra Barneda, la esperaba para tener una conversación muy dura con ella. Mayeli intentó defenderse, diciendo que no había sido capaz de gestionar sus pensamientos.

«Los miedos, a veces, traspasan cualquier lógica, y lo hemos visto muchas veces», le recriminó. Ella asumió las consecuencias de sus actos y los resultados del programa eran evidentes. «No puedo tolerar un acto de violencia, lanzando ese vaso a uno de los solteros. Trasgrediste de manera intolerable las normas y, por supuesto, estás expulsada», comunicó Sandra Barneda. En todo caso, el avance del próximo programa traerá mucha cola.

Además de la hoguera de las consecuencias que vivirán Álvaro y Mayeli -en la que Barneda descubrirá algunas informaciones sorprendentes- se vivirán tensiones entre las chicas, nuevas infidelidades y las reacciones más locas de los chicos a las imágenes de sus parejas.