Bomba a La isla de las tentaciones. Les imatges de l’avançament del programa que s’ha emès aquest dimecres prometien un capítol d’infart que culminaria amb una expulsió fulminant d’una de les noies. L’activitat del reality de Telecinco no s’atura i l’última emissió de la setmana ha portat una de les escenes més tenses del que portem de temporada, però anem per pams. Els protagonistes d’aquesta polèmica són Mayeli i Álvaro. La parella, que s’havia conegut en l’anterior edició perquè ella era una de les solteres, tornava a La isla per intentar reforçar la relació després d’algunes infidelitats entre ells. En tot cas, el que ningú s’esperava era que l’avançament en què es veia Mayeli colant-se a Villa Montaña, la casa on viuen els nois, seria un rampell de la noia després d’haver agredit un dels solters de la seva vil·la.
Mayeli embogeix en un acte violent sense precedents
Des que la parella va posar un peu a La isla de las tentaciones la inseguretat de Mayeli i la seva poca relació amb les companyes i els temptadors ha estat una constant. Estava més preocupada per saber què estaria fent el seu xicot en lloc d’intentar posar-se a prova. Les primeres imatges que havia vist a la foguera ja l’havien posat molt nerviosa perquè Álvaro havia decidit tenir la seva cita amb Érika, la noia amb qui havia estat infidel a la seva anterior parella durant l’edició anterior del reality. En tot cas, la primera escena de tensió s’ha viscut a Villa Playa quan Mayeli es discutia amb Aitor, un dels solters, que l’acusava de no voler temptar-se. De sobte ella reaccionava llançant-li un parell de gots amb beguda per sobre.
Mayeli s’escapa a la vil·la dels nois i trenca totes les regles del programa
Encara quedava molta més nit per veure com la noia incomplia totes les normes del programa. No és només l’agressió contra un company de programa, sinó que en plena nit quan totes dormien la noia s’ha escapat de la vil·la per colar-se a Villa Montaña en una escena de pel·lícula. Els pocs participants que estaven desperts han intentat aturar-la alhora que el seu xicot es posava a plorar i intentava fer-li entendre que no havia passat res com per reaccionar d’aquesta manera.
“Álvaro, què cony estàs fent? Ets imbècil. Tu ja no tens parella, et cagaràs, volies jugar a això? Et posaré les banyes en la teva cara, tempta’t amb una altra tia, gilipolles“, l’ha escridassat Mayeli fora de si, alhora que el noi es posava a plorar.
La noia, però, també tenia unes paraules per a Érika, la noia amb qui el seu xicot s’havia embolicat quan ells eren parella i qui l’estava temptant al programa. “Beata, amaga’t, tros de zorra“, cridava Mayeli i Érika no perdia el temps a contestar: “Què has dit? Vindrà aquesta aquí a insultar-me amb la cara de merda que té”, ha etzibat sense filtre. Una escena surrealista i de molt mal gust que, evidentment, tindria conseqüències.
Mayeli, expulsada de ‘La isla de las tentaciones’
Saltar-se les normes a La isla de las tentaciones té un preu. No és només que la noia s’hagi colat a la vil·la per veure Álvaro, sinó que a més a més agredir un dels solters és una acció intolerable. L’endemà de la seva escapada nocturna la presentadora, Sandra Barneda, l’esperava per tenir una conversa molt dura amb ella. Mayeli s’ha intentat defensar, dient que no havia estat capaç de gestionar els seus pensaments.
“Les pors, a vegades, traspassen qualsevol lògica, i ho hem vist molts cops”, ha recriminat. Ella ha assumit les conseqüències dels seus actes i els resultats del programa eren evidents. “No puc tolerar un acte de violència, llançant aquest got a un dels solters. Vas traspassar de manera intolerable les normes i, per descomptat, estàs expulsada”, ha comunicat Sandra Barneda. En tot cas, l’avançament del pròxim programa portarà molta cua.
A més a més de la foguera de les conseqüències que viuran Álvaro i Mayeli -en què Barneda descobrirà algunes informacions sorprenents- es viuran tensions entre les noies, noves infidelitats i les reaccions més boges dels nois a les imatges de les seves parelles.