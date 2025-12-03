L’autocontrol a La isla de las tentaciones és cada cop més inexistent. Les parelles que s’han incorporat al reality de Telecinco -que intenten salvar el que queda de relació temptant-se amb solters i solteres que tenen ganes de passar-ho bé- cada cop veuen més borrosa la línia que separa la relació i la infidelitat. Hi ha qui ja es deixa portar lliurement sense pensar en res més, tot i que després amb les imatges que veuen a les fogueres reaccionen de manera embogida davant el que fan els seus xicots i xicotes tenint en compte que ells fan el mateix. En tot cas, l’emissió d’aquest dimarts no ha deixat ningú indiferent perquè el protagonisme se l’ha endut un noi que cada cop acumula més haters a les xarxes socials.
Almudena i Darío protagonitzen la parella més veterana de la novena edició. Realment cal estar molt segur de voler posar-se a prova quan portes onze anys amb la teva parella. És necessari aquest patiment i veure com el seu xicot diu bajanades i comentaris que deixen per terra la vostra relació? Almudena és sens dubte la noia de l’edició que més pateix amb tot el que veu de la seva parella, i un cop més ha descobert que aquesta dècada junts penja d’un fil.
Darío fa una confessió molt dura
Darío cada cop es deixa portar més amb la seva soltera, la Cristina, i això no acaba d’agradar gens la seva parella, que tot i que s’està temptant amb Borja, sempre ha estat molt sincera i ha marcat molts més límits que el seu xicot. En la nova foguera per a les noies, Almudena ha vist les noves imatges que Sandra Barneda tenia per a ella. Si ja havia patit moltíssim amb les escenes tòrrides i un suposat petó que s’havien fet darrere d’un coixí, el que ha sentit ara l’ha acabat de destrossar. En les primeres imatges se’ls veia en una actitud molt afectuosa, fent-se massatges i actuant sense pensar en Almudena. “Això com ho gestiono jo? Haurà vist alguna cosa en ella que no tinc jo, des del primer moment m’ha oblidat. No reconec a aquest Darío”. La pitjor part, però, encara no havia arribat.
En una segona conversa, Darío se sincerava sobre els anys de relació que porten. Més d’una dècada que podria anar-se’n en orris per un reality en què sembla que el noi estigués desitjant poder experimentar després de passar tant de temps en parella. Tot i que ella no estava preparada per veure més imatges, les seves companyes de vil·la l’han animat a no perdre cap detall per no oblidar tot el que mal que li estava fent. “Em cago en la teva nació sencera, això et vaig dir que no. Que fort, sap que m’està fent mal, l’habitació és intocable”, ha etzibat ella.
Darío s’asseia amb un dels companys per parlar dels dubtes que sentia en la seva relació. Una confessió que ha deixat el xoc la seva parella i ha desfermat els espectadors a les xarxes socials. “Si ho deixo jo puc tirar cap endavant, però destrossaré la meva família i la seva”, ha explicat el noi, a més a més d’admetre que ja no estava enamorat d’ella com abans. “Estic amb ella per por al canvi”.
Helena me ha representado totalmente en ese momento #LaIslaDeLasTentaciones14 pic.twitter.com/WHgp792yuI— laudi🐲🌿 || 🎮📚 (@wingleader024) December 2, 2025
La reacció de la noia després de veure i sentir aquesta confessió lapidària es podrà veure en la pròxima emissió de La isla de las tentaciones, això si, les xarxes socials han dictat sentència cap a Darío, un dels personatges més “odiats” l’edició.
Què diuen les xarxes de l’última confessió de Darío?
Com era d’esperar, les xarxes socials no s’ha silenciat per valorar i opinar sobre les últimes paraules de Darío. Reaccions plenes de ràbia i fúria per estar desaprofitant una relació alhora que mostren el suport cap a Almudena, malgrat que la decisió de participar sembla que ha estat de tots dos.
Menudo trozo de mierda es Darío, es que es de lo más asqueroso que he tenido que aguantar viendo la isla en todos estos años #LaIslaDeLasTentaciones14 #LaIslaDeLasTentaciones9 #LaIslaDeLasTentaciones pic.twitter.com/ERwiGRXsBL— • 333 • (@maria_polo__) December 2, 2025
Darío es un COBARDE que ha tenido una relación de 11 años porque no se atrevía a dejarla— lidlt (@lidlt_) December 2, 2025
Y es un COBARDE que se tapa cada vez que cruza los límites para evitar responsabilizarse de lo que hace #LaIslaDeLasTentaciones14 pic.twitter.com/xVus1PCW41
El cobarde de Dario: dice que está con Almudena porque tiene miedo al cambio, en fin ya te darás cuenta lo que te has perdido. #LaIslaDeLasTentaciones14 pic.twitter.com/o2vYQ3gyLN— Zutoia1957 (@Zutoia19571) December 2, 2025
“Es diu Darío i és tan ximple, però tan ximple, que acaba de llançar a la brossa onze anys amb una dona que mai trobarà una altra igual. Subnormal”, “En cada programa penso que Darío no pot fer més fàstic, però arriba el següent programa i es continua superant”. “A més a més de ser un infidel, porc i hipòcrita el veig com el típic tio parat amb el qual mai tens res de què parlar. No ho suporto”, han escrit alguns usuaris a X (abans Twitter). Tot plegat, una emissió que no ha deixat ningú indiferent i ha omplert les xarxes de ràbia cap a un participant.