Telecinco estira los últimos reductos de su novena temporada de La isla de las tentaciones. Se dice pronto que un programa que consiste en encerrar parejas en dos villas de República Dominicana para que se dejen tentar por solteros y solteras y terminen poniendo los cuernos a las parejas triunfe tantísimo. En todo caso y después de ver una edición que ha enganchado muchísimo a los espectadores a través de las redes sociales, la cadena ha decidido mantener su triple emisión semanal incluso para los debates finales. La semana anterior se pudieron vivir los reencuentros de los participantes cuatro meses después de La isla de las tentaciones y esta semana han comenzado los tres debates con Sandra Barneda para saber qué ha pasado en los últimos dos meses, sobre todo ahora que han podido ver las imágenes de todo lo que ha ocurrido por la pequeña pantalla.

Una posible infidelidad y el tenso cara a cara de una pareja

Un cara a cara que quizás ha dejado locos a los espectadores de Telecinco lo han protagonizado Sandra y Juanpi. La pareja actualmente se encuentra concursando en Gran Hermano Dúo, pero, como es una emisión grabada, eso no ha impedido ver cómo aún se comportan como el perro y el gato. La pareja terminó su experiencia cada uno por su lado, él con una soltera llamada Mara y ella intentó tener una relación con Andrea, su soltero preferido, que terminó tan pronto como él sintió que «la situación lo sobrepasaba» y comenzaba a sentirse «angustiado». ¿Cómo han cambiado las cosas entre ellos estos meses? Amigos no lo son, y eso ha quedado bien claro ante la presentadora. «Lo odio y lo odiaré siempre. No la quiero en mi vida», ha espetado el nuevo ante las dos Sandra. El conflicto entre ellos llega por las mentiras y las infidelidades previas a las que han ocurrido dentro del reality. Resulta que Juanpi tuvo una aventura durante una noche de fiesta con una chica antes del programa y decidió ocultar esta información que, durante la primera emisión, él reveló sin que lo oyera su novia. Ahora bien, una vez vista la temporada todas estas mentiras han terminado saliendo a la luz.

Juanpi y Sandra protagonizan un tenso cara a cara en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

Primero han abordado las palabras de Juanpi hablando de su «broma sobre la atracción sexual por la madre de Sandra». La chica ha estallado de nuevo, como era evidente. «No lo digas en un programa. Mi madre te odia por lo que has dicho de ella», ha espetado. La tensión ha ido escalando hasta el punto de llamarlo mentiroso e incluso acusarlo de mentir frente a la presentadora. El día de las presentaciones de las parejas el chico confesó sin dudar que nunca había sido infiel -cuando apenas hacía cinco segundos que había admitido su aventura secreta durante una fiesta-. «Eres mentiroso por naturaleza. Has mentido incluso a la presentadora», ha criticado la participante. En todo caso, él ha aprovechado esta situación para defenderse y decir que descubrir los cuernos que llevaba sirvió para que pudiera ser infiel con el italiano sin remordimientos. Sea como sea, entre ellos no parece que pueda haber ningún tipo de paz.

Intercambio de insultos en un debate muy candente en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

El debate también ha traído novedades, como por ejemplo una supuesta infidelidad de Mara, la novia de Juanpi, con otro chico. Cabe remarcar que ellos salieron de La isla separados, para poder conocerse fuera, y a pesar de que ahora son pareja, una de las participantes ha compartido informaciones que ponen contra las cuerdas la relación. Helena, la pareja de Rodri, ha adelantado que Mara ha sido infiel. «En diciembre llego a una discoteca de Alicante y un chico me pregunta si Mara y Juanpi están juntos y me dice que ha estado acostándose con ella todos estos meses hasta hace una semana«, ha explicado ella. Aunque no tiene pruebas físicas, las vio en el momento. Mara ha pedido esas supuestas pruebas y ha negado los hechos, ante la cara de Sandra que parecía disfrutar la situación. «¡Venga cuernos! ¿Qué se siente? ¿Quién es ahora la mosquita muerta?», ha preguntado ella burlándose de su ex.

¿Una aventura entre un soltero y una exparticipante?

La noche ha dado mucho de sí y eso que aún no hemos visto todos los debates. Sandra Barneda adelantó la semana pasada que habría novedades y cambios respecto a las parejas, como por ejemplo que Mayeli y Álvaro no han podido venir al plató -cabe recordar que ella está embarazada y que esperan su primer hijo-. Una de estas noticias era el posible affaire entre un soltero y una exparticipante del programa que ha adelantado una de las colaboradoras del debate. Marta Peñate ha explicado que tenía información de esta posible aventura entre Andrea -el tentador preferido de Sandra- y Alba, exparticipante de la anterior edición y expareja de Gerard -el tentador de Claudia-. Un lío que vendría bien colocar en un croquis para entender cómo funcionan las aventuras de estos concursantes.

Sale a la luz una posible aventura de ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

Él estuvo de fiesta en una discoteca de Madrid donde coincidió con Alba y otros chicos. Según las informaciones que ha comentado Peñate, Andrea y Alba habrían intercambiado algo más que una copa y un número de teléfono, una información que el italiano ha negado a pesar de admitir que la chica le pareció «muy atractiva». En todo caso, como es tan amigo de Gerard que es la expareja de Alba, ha afirmado por activa y por pasiva que «nunca haría nada». Si eso lo ha hecho para salir de la situación, solo lo sabe él. Por ahora aún quedan un par de emisiones más del debate que prometen más escenas locas de este reality surrealista.