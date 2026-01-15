La isla de las tentaciones estira las últimas emisiones de uno de sus reality estrella. El programa que pone a las parejas contra las cuerdas para intentar reforzar relaciones que en muchos casos acaban haciendo aguas. La estrategia de Telecinco para ocupar más franjas horarias parece que ha funcionado porque tres días de la semana han servido para esperar con ansias el cara a cara de una pareja cuatro meses después de su estancia en República Dominicana. Sandra Barneda se ha reunido con las diversas parejas para saber qué había pasado después de su experiencia. ¿El resultado? Un embarazo muy esperado, rupturas, gritos y una expulsión en directo. No ha sido hasta este miércoles que los espectadores han podido ver a la pareja más veterana de la edición.

Almudena y Darío entraron a La isla de las tentaciones después de estar once años juntos. Una opción arriesgada, pero que todos creían que no cambiaría después de estar toda la vida juntos. La gran sorpresa, sin embargo, es que también ellos cayeron con los solteros, dejando escenas como el coco que impactó contra la presentadora en un encuentro entre ambos o los muchísimos minutos en la hoguera en los que la chica se ha dejado la voz gritando y llorando. También se vivió un momento de peligro por culpa de Almudena después de lanzar con furia la tablet del programa contra la hoguera. En todo caso, esta semana ha sido el momento de saber qué ha pasado con ellos.

Almudena se sincera sobre la relación con Darío

En primer lugar, Darío ha pasado por el plató con Cristina, su soltera preferida de la villa. Después del programa tuvieron un pequeño affaire, pero, supuestamente, no pasó nada entre ellos. La chica ha negado la versión diciendo que no se habían dado ningún beso, generando un momento de tensión entre ellos. Él se enfadó porque ella estaba supuestamente ligando con sus amigos, todo esto ante la mirada de Almudena. «Eso es mentira. Lo vi una semana después de salir en Málaga. Salimos con unos amigos y tuvimos una pelea. Hubo cosas de Darío que no me gustaron», ha explicado la canaria. Entre ambos, por tanto, se acabó la historia.

En el caso de Almudena, la vuelta después del reality fue muy dura. Volver a casa y explicar a la familia lo que había pasado después de una década de relación no es nada agradable. «Me daba vergüenza dar la cara, no era capaz de decir lo que me había hecho esta persona. Hablé con mis padres y Darío me escribió otra vez diciéndome que no había dado la cara», ha explicado la andaluza. Durante esos días se quedó en Madrid con Borja, su tentador, pero el momento de volver a la realidad tenía que llegar.

Una vez se han encontrado cara a cara, no han faltado los reproches entre ambos. Tuvieron una conversación como si no hubiera pasado nada, pero después de las infidelidades que habían pasado entre ellos, Almudena había decidido poner punto final a su historia. «Él me ha hablado casi cada semana, quería volver y no tener nada en su casa, ha estado jugando para tener un motivo para hablarme. Hasta que lo he bloqueado», ha explicado.

Gritos entre ambos durante el cara a cara

Darío ha dado su versión de la situación, pero ha pedido explicar la realidad a Sandra Barneda sin su ex. De repente, la chica ha aparecido hecha una furia después de escuchar lo que decía. «Eres un cabrón, me has destrozado la vida», le ha espetado ella. La chica ha terminado saliendo del plató dando gritos dignos de película después de que el chico la acusara de no dejarle ver a su perra. Un show en toda regla. En todo caso, su historia ha terminado porque Darío ha encontrado una nueva ilusión con Érika, una de las solteras de la edición. Toda una sorpresa para los espectadores.

Almudena pierde el control durante su cara a cara con Darío en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

¿Almudena y Borja están juntos?

Ahora bien, lo que hacía días que esperaban los espectadores de La isla de las tentaciones era el reencuentro entre Almudena y Borja. La chica terminó cayendo en la tentación con un soltero que la ha respetado muchísimo y que buena parte de los fans del programa esperaban que acabaran juntos. El momento ha sido de lo más romántico: el chico llorando y admitiendo que estaba enamorado, y Almudena expresando que se estaban conociendo y que iban poco a poco. «Creo que ha sido mi ángel de la guarda, me ha hecho sentir cosas que nunca había sentido», ha admitido ella.

En el caso de Borja, ha compartido lo que sentía por la chica ante Sandra Barneda. «Te continuaré entendiendo, para mí es complicado. Te lo dije un día, que quizá me podía estrellar contra una pared y si me estrello lo haré feliz. Te quiero, no dudo de lo que siento por ti. Me tendrás independientemente de todo lo que pase, sé la mujer que eres», ha expresado completamente emocionado.

¿Cómo han cerrado los reencuentros de los protagonistas cuatro meses después de La isla? Con Borja cogiendo a Almudena como si fuera una princesa y saliendo del plató compartiendo besos. Solo el tiempo dirá si su historia continuará tan bien como ahora. ¿Y qué ha dicho la audiencia? Las reacciones en las redes sociales han sido bastante unánimes.

En todo caso, Telecinco ha decidido exprimir aún más la edición con tres emisiones del debate final de la temporada en el que Sandra Barneda ha avanzado que habrá dos «bombas», una infidelidad y un nuevo affaire. Todo esto, los próximos 19, 20 y 21 de enero a las 21:45 h en Telecinco.