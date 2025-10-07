David Broncano ha comenzado este lunes 6 de octubre una nueva semana en La Revuelta. El programa continúa intentando superar las audiencias de El Hormiguero con todo tipo de cambios y estrategias. Una de ellas y que es novedad para la segunda temporada en TVE, es añadir un pequeño adelanto de un momento destacado del programa antes de colocar la apertura de la temporada y así atrapar a los espectadores. Sin embargo, quien se ha quedado atrapado por sus entrevistados ha sido Broncano. El presentador ha sido víctima de una broma orquestada por su invitado. Por el teatro ha pasado el director de cine Juan Antonio Bayona, pero cuando ya lo había presentado y todo parecía correcto, se dio cuenta de que quien estaba sentado en el sofá no era el original, sino su hermano gemelo.

Unos regalos muy candentes

Broncano ha presentado a J.A. Bayona como si fuera una visita normal y cotidiana. El público, ajeno a todo lo que estaba sucediendo, ha visto cómo el supuesto director entregaba los regalos, unas máscaras de terror que ambos se pusieron en la cabeza. El segundo regalo fue una caja de preservativos. «El otro día dijiste que eras muy fogoso así que te he traído una caja de preservativos, está empezada, pero están casi todos», explicó. Su petición era que hiciera como con la visita de Blanca Suárez -en que se puso una mascarilla facial- y que ahora se pusiera el preservativo. Evidentemente, esta petición estaba fuera de lugar, pero Grison no dudó en hacer la prueba y ponerse el preservativo en la cabeza en una escena surrealista.

Pensaba que Broncano se ponía siempre los regalos que traían los invitados. #LaRevuelta @filmbayona pic.twitter.com/FMHoEsTySw — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 6, 2025

La visita de los hermanos Bayona

Su visita forma parte de la promoción de su nueva película Vieja loca, que llegará a los cines esta semana. El problema es que una vez han comenzado la entrevista, Broncano ha recibido instrucciones por el pinganillo de que había una videollamada de última hora. Una vez conectaron se encontraron con J.A. Bayona entrando al teatro donde se hace La Revuelta, disculpándose porque llegaba tarde.

Los hermanos Bayona se alían para hacer una broma en ‘La Revuelta’ | RTVE

Todo se trataba de una broma orquestada por los hermanos, J.A. Bayona y Carlos Bayona. Resulta que alguna vez Broncano los había confundido y ahora han decidido burlarse y aprovechar la ventaja de ser gemelos para confundir al presentador. «Le dije que llegaba tarde y que me ayudara», expresó el director de La sociedad de la nieve. «La última vez que nos vimos me confundiste y dijiste ‘ya no me confundo más'».

Los hermanos Bayona sorprenden a Broncano en ‘La Revuelta’ | RTVE

Pues resulta que ha pasado otra vez. «¿Qué te confundí? Pero perdón, ¿quién está hablando ahora? Se han movido muy rápido, como cuando se barajan las cartas. Ya no sé quién es quién», exclamó Broncano antes de admitir que había sido una buena broma.

🤝 Ante semejante vacilada, solo nos queda estrecharle la mano a Carlos Bayona por defender la broma tan bien hasta el final. Mis dieces. #LaRevuelta pic.twitter.com/2w6vTnchZ3 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 6, 2025

Al final David Broncano ha podido continuar la entrevista con ambos. El hermano gemelo de Bayona, Carlos Bayona, que es DJ, se ha sumado a la broma para dejar en shock al presentador. En resumen, una entrevista doble y muy divertida.