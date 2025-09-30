La Revuelta ha comenzado su semana con la visita de Mónica Naranjo. La artista ha repasado algunas anécdotas personales, como su experiencia siendo presentadora de la primera temporada de La isla de las tentaciones o una de las sorpresas que se llevó cuando estuvo de viaje en Japón. Mónica Naranjo se trasladó al país nipón para grabar uno de los episodios de la serie documental Mónica y el sexo. Allí descubrió un elemento muy curioso que se podía comprar en las tiendas de juguetes eróticos y que ha dado pie a que Grison revele una experiencia surrealista con su esposa durante un viaje al mismo país.

Mónica Naranjo explica qué la sorprendió más de su viaje a Japón

Mónica y el sexo fue un formato en el que la artista viajaba a través de varios países del mundo con algún personaje famoso para conocer cómo las diferentes culturas abordan el tema de la sexualidad. En el caso de su estancia en Japón, lo que encontró dentro de las conocidas como sex-shop la dejó muy sorprendida. «Una de las cosas que me llamó la atención es que había en los sex-shops una Candy, candy -una muñeca rubia con los ojos azules- de 1,50 metros, que la tenían como de tamaño real para practicar sexo», explicó la cantante.

Mónica Naranjo revela detalles curiosos de su viaje a Japón | RTVE

Hablando de las prácticas sexuales y cómo se sorprendió por la visión del sexo que tenían en el país, Grison ha decidido compartir la anécdota más surrealista que vivió con su esposa cuando viajaron a Japón. Aunque el colaborador de La Revuelta suele mantener su vida privada en un segundo plano, a veces comparte algunos detalles o anécdotas inesperadas. En este caso, explica que su pareja recibía caramelos por su físico. «A mi novia le regalaban chicles porque tenía los pechos grandes», explicó ante la cara de sorpresa de David Broncano y Mónica Naranjo.

La anécdota más surrealista de Grison

Resulta que cuando estaban paseando, algunos hombres y mujeres los detenían para hablar con ella y darle regalos. «Venían por la calle y le decían ‘Oh, natural boobies‘ (Oh, pechos naturales), y nos daban cervezas, chicles…». Ante esta afirmación tan surrealista, Broncano le ha preguntado si era verdad o se trataba de una de sus bromas habituales. Grison incluso exclamó que si era necesario, podía llamar a su esposa para que corroborara la información. «¡Pero si son muy civilizados!», expresó Mónica Naranjo, también sorprendida por esta anécdota.

Grison revela la anécdota más surrealista que vivió con su esposa | RTVE

«Que sí, que llegaban tanto hombres como mujeres, nos decían eso y se iban a comprarnos cosas, nos daban regalos como si fuéramos unos dioses. Al menos sacamos cervezas gratis, allí eran muy caras», insistió el humorista.

¿De dónde surge toda esta conversación?

Ahora bien, ¿de dónde surgía toda esta conversación? David Broncano y Mónica Naranjo estaban hablando de anime y series como Bola de Drac. El presentador de La Revuelta recordó que él, a pesar de haber nacido en Jaén, de pequeño había visto Bola de Drac en catalán en TV3. La artista también lo había seguido en catalán y ambos entonaron juntos parte de la canción de la serie.

Durant l’entrevista de @davidbroncano a @monicanaranjo a @LaRevuelta_TVE, tots dos han protagonitzat un momentàs entonant “Llum, foc, destrucció” de ‘Bola de Drac Z’. Broncano ha recordat que, de petit, seguia la sèrie en català a través del satèl·lit. Això són referents. pic.twitter.com/qC1cfXsMOA — Doblatge en català (@DoblatgeCatala) September 29, 2025

«Cuando escuchas la introducción de la serie en castellano, al haberlo hecho siempre en catalán, cambia muchísimo», expresó la artista. David Broncano puso en práctica el idioma demostrando que domina bien la lengua. Una entrevista que ha dejado momentos muy destacados y divertidos.