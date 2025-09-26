Polònia ha estrenado nueva temporada este jueves y ha demostrado que había muchas ganas de su regreso a la programación de TV3. El programa de sátira más exitoso de la cadena ha recuperado su estilo informal y el humor más aplaudido en un programa que ha dejado en ridículo a la competencia. Más de 287.000 espectadores han reído en directo con las bromas de nuestros políticos, lo que supone un 16,2% de share que los coloca en primera posición del ranking de programas más vistos de la noche.

Los de Minoria Absoluta han liderado la franja y, además, por muchísima diferencia. Solo hay que ver que, en segundo lugar, han quedado empatados El Hormiguero y La Revuelta con un 7,5% de cuota de pantalla cada uno… menos de la mitad que el Polònia de 3Cat. De nada ha servido que Pablo Motos entrevistara al actor Álex González o que David Broncano tuviera en plató a Raul Cimas. Los catalanes querían sentarse en el sofá a reír un rato con el doble de Pedro Sánchez y así lo han hecho.

La gala de Supervivientes, por su parte, ha tenido de todo y parece que han pasado un montón de cosas. Ahora bien, poco ha interesado si hacemos caso a las cifras. En el gráfico, el reality de Telecinco queda muy por detrás con un 6,5% que ni siquiera es suficiente para entrar en el TOP 3.

🎶 I jo que em feia il·lusions que entenguessin català a Catalunya 🎶#Polònia3Cat pic.twitter.com/rpADKjbEkW — Polònia (@polonia3Cat) September 25, 2025

TV3 también ha liderado si nos fijamos en las cifras totales del día. La audiencia media del jueves 25 de septiembre fue de un 15,7% de share. Y para aquellos que se queden igual, decirles que es mucho y muy superior al de la competencia porque La 1 solo obtuvo un 9,8% y, Antena 3, un 9,6%.

¿Qué han dicho los telespectadores del estreno de Polònia?

Una noche más, pues, nos damos cuenta de que Polònia sigue gustando y mucho. En las redes sociales, se han leído comentarios positivos por las ocurrencias de los guionistas. ¿Algunos ejemplos? Un usuario que dice que ha encontrado «muy divertidos» los gags de esta noche u otro que aplaude haber reído con unas bromas incómodas.

Polònia ha fet molta més audiència que La Revuelta en el retorn de TV3

Els teleespectadors tenien ganes de tornar a veure Polònia | TV3

Siempre hay algunos que critican que se haga humor de cosas graves, pero, de la misma manera que los fans de Sílvia Orriols han corrido a criticar la imitación que han hecho de ella. Sea como sea, las cifras son buenas y queda claro que ha sido una buena idea renovar un programa que gusta.