Mónica Naranjo ha abierto la semana en La Revuelta. La intérprete de Sobreviviré ha sido la entrevistada este lunes 29 de septiembre en el programa de David Broncano y sus declaraciones no han dejado a nadie indiferente. La artista ha pasado por muchos formatos televisivos, como jurado en Operación Triunfo y hace unos años fue la primera presentadora de uno de los realities estrella de Telecinco.

No te lo puedes perder La experiencia más surrealista de Grison de ‘La Revuelta’ con su esposa

Mónica Naranjo inauguró La isla de las tentaciones en la cadena privada, siendo la presentadora de la primera edición. Una edición, por cierto, marcada por una pareja muy mediática que se convirtió en historia televisiva. Fani y Christofer se hicieron virales después de que el chico descubriera las imágenes de su novia en una noche de pasión con un tentador. La reacción surrealista y enloquecida del chico se hizo viral en las redes sociales, pero ¿cómo lo vivió la presentadora?

Mónica Naranjo explica com va ser presentar ‘La isla de las tentaciones’ | RTVE

Mónica Naranjo revela cómo vivió un momento muy tenso en ‘La isla de las tentaciones’

Muchos fans de La isla de las tentaciones deben recordar el momento enloquecido protagonizado por Christofer, corriendo por la playa que unía las dos villas donde estaban las parejas separadas para ir a buscar a su novia, que se lo estaba pasando en grande con otro chico.

Mónica Naranjo ha hablado de su papel como presentadora y cómo vivió este giro de guion en primera persona. «Las primeras temporadas de un reality, lo que gusta, es que las personas no saben a qué van. En esta temporada la gente que fue estaba muy perdida, no sabían lo que pasaría…», explica en La Revuelta. La magia de estrenar un programa también incorpora el factor sorpresa que temporada tras temporada se ha ido perdiendo. Esta primera temporada dejó momentos muy destacados, como la infidelidad de Estefanía, conocida también como Fani, y Christofer. «Esto que voy a contar ahora es delicado», ha adelantado la artista.

"No iría nunca con pareja a La isla de las tentaciones"



La temporada aquella de Estefanía fue legendario. Legendario. #LaRevuelta @monicanaranjo pic.twitter.com/jIpkYqllG6 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 29, 2025

«Yo no iría nunca a La isla de las tentaciones con pareja», ha expresado. «¿Sabes lo que es ver unas imágenes antes de enseñárselas al chico y ver que bajo las sábanas le están haciendo una chupipaji y que tú tienes que enseñarle todo eso al chico?», se pregunta. Ante esta confesión, Broncano ha querido saber qué pensaba ella en ese momento. «Pensaba que me pegaría», ha afirmado.

La escena viral de Christofer y Estefanía

Para terminar este recordatorio de su etapa en La isla de las tentaciones, ha dado detalles del momento en que Christofer descubrió la infidelidad de Estefanía. «Cuando vi a uno de los chicos completamente desatado, que se quitó la petaca y los micrófonos, que se levantó totalmente histérico y desencajado viniendo hacia mí dije: ‘Gracias, Dios por estos momentos, al menos moriré en una isla preciosa’…». Por suerte vio que el chico salía corriendo por la playa gritando ‘Estefanía’ completamente enloquecido. Desde entonces es Sandra Barneda quien presenta el programa de Telecinco, que «lo hace maravillosamente bien», ha indicado la entrevistada. Todo esto, una manera de conocer esta historia tan conocida en la televisión desde la visión de la presentadora.