Mónica Naranjo confiesa su mayor error en su carrera

Mónica Naranjo ha acumulado un éxito tras otro en una carrera musical muy envidiable. No todo ha sido color de rosa para ella, sin embargo, teniendo en cuenta que ha pasado momentos realmente complicados y que ha necesitado hacer una pausa muy larga para recuperar fuerzas y volver a la industria recuperada de un gran golpe. Ahora, después de mucho tiempo sin sincerarse, ha terminado desnudándose en el pódcast Tengo un plan. Aquí, confiesa cuál ha sido el peor error que ha cometido y por qué ha necesitado estar 7 años apartada de este mundo.
La catalana se fue de casa cuando solo tenía 18 años para probar suerte como cantante en México, un cambio de vida radical que supuso un antes y un después: “Sabía lo que pasaría, que acabaría triunfando”, dice en un ataque de sinceridad. Ella, que venía de una familia humilde, considera que la disciplina “de soldado” que le inculcaron ha sido una pieza clave de su larga trayectoria.
¿Cuál ha sido el peor error que ha cometido Mónica Naranjo?
¿Pero cuál ha sido el error más grave que ha cometido en estos 30 años de carrera? Muchos pueden pensar que publicar el disco Chicas Malas fue una muy buena decisión, viendo las ventas que hizo, pero ella se arrepiente ahora que lo ve con perspectiva: “La ambición fue más fuerte que mi voz interior”.
“Yo quería hacer el disco de Tarántula, pero la discográfica me ofreció trabajar con los mejores productores y claro… Al final, sin embargo, no era yo. Yo estaba preparada para hacer Tarántula, no otro disco pop”, explica en esta entrevista. Considera que traicionó su esencia y ahora no lo volvería a hacer: “No seguí mi intuición y me mentí a mí misma. La consecuencia fue el peor de los golpes”.
Después de aquello, la cantante de Figueres necesitó unos cuantos años alejada de la música. Parte de la culpa la tuvo su entorno, que considera que “no era bueno”. ¿La mejor solución? Desaparecer durante 7 años: “Tenía que pasar, en caso de no haberlo hecho no sería quien soy hoy”. A partir de entonces, decidió que no volvería a anteponer el dinero a la libertad.
La cantante catalana confiesa cuál es su ritual más extraño después de un concierto
En otro momento de la entrevista, Mónica Naranjo ha sacado a la luz que sigue un ritual muy concreto -y extraño- después de cada concierto. Ella no será de aquellas que canta dos noches seguidas porque cuando termina de actuar, está entre 24 y 48 horas sin hablar: “El silencio es la nota más poderosa de un pentagrama”.
Una entrevista que ha servido a los fans para conocer un poco más sobre ella, una artista que acostumbra a ofrecer una imagen esquiva que le ayudaría a protegerse ante las críticas porque dice que Mónica Naranjo es un personaje que se ha creado “con más capas que una cebolla”.