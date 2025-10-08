Mónica Naranjo está recorriendo diferentes pódcasts y programas de televisión, lo que permite que vayamos descubriendo más cosas de su intimidad. La cantante de Figueres lleva toda la vida dedicándose a la música con un éxito indiscutible, pero ¿qué se sabe de su vida personal? Lo último que se sabe es que mantiene una relación con el coach Laín García Calvo, la primera relación formal que tiene desde que se divorció de su marido en 2018. No ha tenido hijos y, precisamente sobre este tema ha querido sincerarse públicamente. Esta ha sido una decisión deliberada y ahora ha explicado por qué.

¿Lo que más rabia le da? Que siempre se pregunte a las mujeres cuándo querrán ser madres, sobre todo cuando se acercan a cierta edad, dando por hecho que querrán tener hijos: «¿Ese comentario de tenemos que tener hijos porque ya toca? No, los hijos no tocan. ¿Lo podrás cuidar? ¿Podrás ser un padre o madre presente? Porque esto es para toda la vida».

«Yo no he tenido hijos por eso. Aunque quieras ser madre, tienes que preguntarte qué harás los próximos tres o cuatro años. Además, tienes que tener en cuenta los nueve meses de embarazo porque sería yo quien gestase», dice. No cree que sea posible tener hijos y poder volver al trabajo poco tiempo después de tenerlo, tampoco: «Si el hijo es mío, debería cuidarlo solo yo. ¿Haré que mi hijo tenga una vida nómada? No, yo he escogido este camino pero no él«.

No cree que sea fácil vivir siendo hijo de un artista: «¿Yo estoy dispuesta a sacrificar el trabajo o todo lo que conlleva para poder estar cuatro años mirando y cuidando a mi hijo solamente? Esta es la gran pregunta. Yo no me veo capaz de tener una cosa tan pequeña y dejarla con la abuela. Por eso y mucho más no he sido madre, ya que creo que si tengo que ser la madre lo tengo que ser en mayúsculas».

No se arrepiente de haber elegido la carrera por delante de la maternidad: «Me habría arrepentido más de haber tenido un hijo sin pensar y de vivir las consecuencias desagradables porque eso habría sido egoísta por mi parte«, añade.

Mónica Naranjo confiesa que compuso la canción de La isla de las tentaciones en el baño

Este martes por la noche, Mónica Naranjo ha hablado de más temas en el Late Show de Marc Giró. Entre las anécdotas que compartió la artista, destaca una en concreto que tiene que ver con su etapa en La isla de las tentaciones. Ella fue la presentadora de su primera edición y también la encargada de componer la canción del programa. Lo que no se sabía hasta ahora es que la creó en un baño, un titular muy impactante que ha explicado con detalles.

«Estábamos a punto de estrenar el reality cuando me pidieron que compusiera la cabecera. Yo estaba hasta arriba de trabajo y recordaré toda la vida que acabé componiendo la canción en un baño. Estábamos en la sala VIP del aeropuerto y mientras los otros continuaban disfrutando del Pride, yo busqué un lugar con un poco más de tranquilidad… y fui al baño«, ha comenzado. Mónica Naranjo relata que se sentó en el inodoro, se encerró en sí misma y tomó la grabadora porque «no tenía otra manera de hacerlo».

La cantant ha fet riure molt a l’entrevista a Late Show | TVE

Mónica Naranjo confessa per què no ha volgut tenir fills | TVE

El problema es que una señora empezó a golpear la puerta… pero sí, «esa canción se compuso en un baño público«, tal como ha confesado. Una historia surrealista que ha hecho mucha gracia, claro, y que hará que los fans del programa se la imaginen en esa situación siempre que escuchen la sintonía.