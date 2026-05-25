Mónica Naranjo terminó entre lágrimas en una entrevista muy dura en la que recordó la muerte de su hermano. Ella solo tenía 23 años cuando Enrique decidió quitarse la vida por culpa de las presiones laborales que sentía. El chico tenía 29 años, solo, pero se vio superado por una situación muy complicada y optó por dejar de luchar. Toda la familia se rompió cuando descubrieron lo que había pasado, especialmente la cantante que estaba muy unida a él. Ahora, muchos años después, reconoce que aún no ha superado aquel golpe: “La muerte de mi hermano no la he superado nunca… Si lo viera otra vez le diría tantas cosas, imagina todo lo que le tengo que contar teniendo en cuenta los años que han pasado”.

La artista no ha hablado del tema prácticamente nunca, ya que es un recuerdo especialmente doloroso. Ahora, ha roto el hermetismo en 100% Únicos, el programa de Cuatro que ha querido preguntarle si esta herida había cicatrizado del todo. Los últimos meses de vida del hermano, él ya lo había pasado mal: “Mi hermano se puso muy enfermo mientras yo grababa el disco. Recuerdo que paré la grabación y fui con él al hospital porque no sabíamos si saldría de allí vivo o muerto… pero no quería dejarlo solo”. Ella tuvo claro cuál debía ser su prioridad, pero las discográficas presionaron y presionaron: “Me amenazaron con demandarme si no continuaba con la grabación del disco”. Ante eso, tuvo que dejarlo en la clínica solo y aún recuerda la mirada que le dedicó.

Cuando habló sobre el tema en El Hormiguero, Mónica Naranjo también terminó rompiéndose: “Cuando mi hermano murió, esparcimos sus cenizas en un lugar seguro. Hacía mucha tramontana y recuerdo que, cuando empezamos a lanzarlas al mar, del polvo que salía comenzaron a revolotear un montón de mariposas. Desde entonces, ya no me siento sola”.

Mónica Naranjo llora al recordar la muerte del hermano | Cuatro

¿Por qué dejó Mónica Naranjo La isla de las tentaciones?

En otro momento de la conversación, la cantante ha respondido las preguntas que le han hecho sobre un tema totalmente diferente. Muchos quizá no lo recuerden, pero La isla de las tentaciones estrenó su primera temporada con Mónica Naranjo al frente. La cantante recibió el encargo de manos del jefe supremo de Mediaset, que confió en ella: “Me dijo que pasara por su oficina y, al entrar, me dijo que me iría a la República Dominicana 20 días después. Cuando me dijo que presentaría un reality sentí un pánico inmenso porque nunca había hecho algo así. Es muy diferente conducir un programa de televisión desde un plató a uno de parejas”.

Tiene claro que fue “un regalo”, pero en aquel momento no lo vio así: “Aceptar fue la mejor decisión de mi vida porque perdí el miedo a hacer el ridículo y me siento muy agradecida. Después de aquella primera temporada, llegó Sandra y lo hizo mucho mejor que yo”.

¿Por qué abandonó La isla de las tentaciones? | Cuatro

Una aparición en televisión que no es habitual en ella y, aún menos, de esta manera y con todo lo que ha dicho sobre su vida privada.