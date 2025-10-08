Mónica Naranjo està voltant per diferents pòdcasts i programes de televisió, cosa que permet que anem descobrint més coses de la seva intimitat. La cantant de Figueres porta tota la vida dedicant-se a la música amb un èxit indiscutible, però què se sap de la seva vida personal? L’últim que se sap és que manté una relació amb el coach Laín García Calvo, la primera relació formal que té des que es divorciés del seu marit el 2018. No ha tingut fills i, precisament sobre aquest tema ha volgut sincerar-se públicament. Aquesta ha estat una decisió volguda i ara ha explicat per què.
El que més ràbia li fa? Que sempre es pregunti a les dones quan voldran ser mares, sobretot quan s’apropen a certa edat, tot donant per fet que voldran tenir fills: “Aquest comentari de hem de tenir fills perquè ja toca? No, els fills no toquen. El podràs cuidar? Podràs ser un pare o mare present? Perquè això és per a tota la vida”.
“Jo no he tingut fills per això. Encara que vulguis ser mare, t’has de preguntar què faràs els pròxims tres o quatre anys. A més a més, que has de tenir en compte els nous mesos d’embaràs perquè seria jo qui gestés”, diu. No creu que sigui possible tenir fills i poder tornar a la feina poc temps després de tenir-lo, tampoc: “Si el fill és meu, l’hauria de cuidar només jo. Faré que el meu fill tingui una vida nòmada? No, jo he escollit aquest camí però no ell“.
No creu que sigui fàcil viure sent fill d’un artista: “Jo estic disposada a sacrificar la feina o tot el que comporta per poder estar quatre anys mirant i cuidant el meu fill només? Aquesta és la gran pregunta. Jo no em veig capaç de tenir una cosa tan petitona i deixar-la amb l’àvia. Per això i molt més no he estat mare, ja que crec que si he de ser la mare ho he de ser en majúscules”.
No es penedeix d’haver escollit la carrera per davant de la maternitat: “M’hauria penedit més d’haver tingut un fill sense pensar i de viure les conseqüències desagradables perquè allò hauria estat egoista per part meva“, afegeix.
Mónica Naranjo confessa que va compondre la cançó de La isla de las tentaciones al lavabo
Aquest dimarts a la nit, Mónica Naranjo ha parlat de més temes al Late Show de Marc Giró. Entre les anècdotes que va compartir l’artista, en destaca una en concret que té a veure amb la seva etapa a La isla de las tentaciones. Ella va ser la presentadora de la seva primera edició i també l’encarregada de compondre la cançó del programa. El que no se sabia fins ara és que la va crear en un lavabo, un titular molt impactant que ha explicat amb detalls.
“Estàvem a punt d’estrenar el reality quan em van demanar que compongués la capçalera. Jo estava fins a dalt de feina i recordaré tota la vida que vaig acabar component la cançó en un lavabo. Estàvem a la sala VIP de l’aeroport i mentre els altres continuaven gaudint del Pride, jo vaig buscar un lloc amb una mica més de tranquil·litat… i vaig anar al lavabo“, ha iniciat. Mónica Naranjo relata que va asseure al vàter, va tancar-se en si mateixa i va agafar la gravadora perquè “no tenia una altra manera de fer-ho”.
El problema és que una senyora va començar a picar a la porta… però sí, “aquella cançó va compondre’s en un lavabo públic“, tal com ha confessat. Una història surrealista que ha fet molta gràcia, és clar, i que farà que els fans del programa se la imaginin en aquella situació sempre que sentin la sintonia.