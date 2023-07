Malú i Mónica Naranjo, en guerra: per què no se suporten?

Malú i Mónica Naranjo estarien immerses en una guerra que havia passat desapercebuda per la premsa fins ara. Les cantants van col·laborar en un especial de Nadal del 2015 que ho hauria canviat tot, una actuació que hauria donat ales a Malú per començar a criticar la companya sense parar… i sense que ella no en sabés res, és clar. Guerra o rivalitat? A Socialité han parlat amb un treballador de l’artista de Figueres, qui hauria estat testimoni de tot el que ha arribat a dir Malú darrere.

Però què ha passat exactament? Malú va organitzar un concert nadalenc al qual va convidar, entre d’altres, a Mónica Naranjo. En una actuació conjunta, la catalana va demostrar una potència de veu increïble i va deixar en ridícul a Malú, el que encara avui dia no li hauria perdonat. Considera que va fer-li ombra en el seu concert i que ho havia fet a propòsit per deixar-la en evidència. A partir d’aquí, l’ex d’Albert Rivera hauria començat a criticar-la amb altres persones: “El que podia ser una amistat, va acabar convertint-se en una guerra a les espatlles“.

Mónica Naranjo i Malú no se suporten | Telecinco

Mónica creia que havia fet un favor a Malú en accedir a cantar amb ella i, des de la innocència més absoluta, va enviar-li un vídeo molt tendre un any després en el qual li desitjava sort en l’inici de la seva gira. Malú estava en un plató de Telecinco quan van mostrar-li, unes imatges a les quals va respondre amb unes declaracions que ara tenen més sentit: “Se’m va ocórrer la grandíssima idea de cantar amb ella fins que arriba el moment de l’actuació i em vaig preguntar què havia fet en convidar-la”. A Telecinco ja se sabia que Malú parlava malament d’ella darrere i Paz Padilla va aprofitar per carregar contra ella públicament: “És l’única cantant a qui he demanat un autògraf amb la meva filla petita al costat i ha optat per marxar amb el cap alt sense mirar-nos”.

Mónica Naranjo va estar molt de temps sense saber que Malú la criticava darrere

Aquell any, Mónica Naranjo va començar el rodatge un programa nou com a presentadora, un projecte que no va arribar a sortir a la llum. Per tal d’ajudar la seva amiga, va decidir convidar-la al primer programa per donar-li l’oportunitat de netejar la seva imatge. Què va passar? Que Malú continuava parlant malament d’ella. El pitjor de tot plegat hauria arribat dos anys després, quan La Voz va voler contractar Mónica Naranjo com a coach i l’acord no va arribar a tancar-se mai perquè Malú, segons aquest extreballador, hauria vetat a l’altra. Aquí la relació s’hauria trencat definitivament, ja que Mónica va saber llavors que l’altra l’havia privat de treballar i que feia anys que parlava malament d’ella sense que ho sabés.

Així va començar la guerra entre Malú i Mónica Naranjo | Telecinco

“Malú i Mónica mai no van tenir una relació especialment bona, però el que mai no s’hauria imaginat mai era la punyalada que va fer-li Malú el 2015. Va assabentar-se’n dos anys després i, fins avui, no s’han vist. Mónica no s’ha tallat a l’hora d’expressar el seu disgust en alguns llocs de manera taxant, així que a Malú deu haver-li arribat que ho sap”, ha afegit.