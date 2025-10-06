Mónica Naranjo confessa quin ha estat l’error més gran de la seva carrera

Mónica Naranjo ha acumulat un èxit rere un altre en una carrera musical molt envejable. No tot ha estat de color de rosa per a ella, però, tenint en compte que ha passat moments realment complicats i que ha necessitat fer una aturada molt llarga per agafar forces i tornar a la indústria recuperada d’un gran cop. Ara, després de molt de temps sense sincerar-se ha acabat despullant-se en el pòdcast Tengo un plan. Aquí, confessa quin ha estat el pitjor error que ha comès i per què ha necessitat estar 7 anys apartada d’aquest món.
La catalana va marxar de casa quan només tenia 18 anys per provar sort com a cantant a Mèxic, un canvi de vida radical que va suposar un abans i un després: “Sabia el que passaria, que acabaria triomfant”, diu en un atac de sinceritat. Ella que venia d’una família humil, considera que la disciplina “de soldat” que van inculcar-li ha estat una peça clau de la seva llarga trajectòria.
Quin ha estat el pitjor error que ha comès Mónica Naranjo?
Però quin ha estat l’error més greu que ha comès en aquests 30 anys de carrera? Molts poden pensar que publicar el disc Chicas Malas va ser una molt bona decisió, veient les vendes que va fer, però ella es penedeix ara que ho veu amb perspectiva: “L’ambició va ser més forta que la meva veu interior”.
“Jo volia fer el disc de Tarántula, però la discogràfica em va oferir treballar amb els millors productors i és clar… Al final, però, no era jo. Jo estava preparada per fer Tarántula, no un altre disc pop”, explica en aquesta entrevista. Considera que va trair la seva essència i ara no ho tornaria a fer: “No vaig seguir la meva intuïció i em vaig mentir a mi mateixa. La conseqüència va ser la pitjor de les hòsties”.
Després d’allò, la cantant de Figueres va necessitar uns quants anys allunyada de la música. Part de la culpa la va tenir el seu entorn, que considera que “no era bo”. La millor solució? Desaparèixer durant 7 anys: “Havia de passar, en cas de no haver-ho fet no seria qui soc avui”. A partir de llavors, va decidir que no tornaria a interposar els diners a la llibertat.
La cantant catalana confessa quin és el seu ritual més estrany després d’un concert
En un altre moment de l’entrevista, Mónica Naranjo ha tret a la llum que segueix un ritual molt concret -i estrany- després de cada concert. Ella no serà d’aquelles que canta dues nits seguides perquè quan acaba d’actuar, està entre 24 i 48 hores sense parlar: “El silenci és la nota més poderosa d’un pentagrama”.
Una entrevista que ha servit als fans per conèixer una mica més sobre ella, una artista que acostuma a oferir una imatge esquiva que l’ajudaria a protegir-se davant les crítiques perquè diu que Mónica Naranjo és un personatge que s’ha creat “amb més capes que una ceba”.