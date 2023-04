Inés Hernand denuncia TVE per pagar-li molt menys que a Mónica Naranjo

Inés Hernand ha posat el crit al cel en assabentar-se d’una injustícia que l’afecta directament. Ella va ser una de les presentadores del Benidorm Fest, el programa en el qual TVE buscava el grup que representaria Espanya a Eurovisió en la gran final del pròxim 13 de maig. Juntament amb Mónica Naranjo i Rodrigo Vázquez, van presentar els diversos candidats i van animar unes nits que van aconseguir bona audiència. Semblava que l’humorista havia quedat contenta després d’aquesta experiència professional, però una notícia econòmica ha fet que s’ho replantegi tot.

Inés Hernand denuncia haver cobrat menys que els companys al Benidorm Fest | Europa Press

En el seu perfil de Twitter, Hernand ha compartit una informació en què es revela quants diners van cobrar cadascun del tres presentadors a canvi d’aquesta participació en el programa de TVE. La sorpresa és que no van pagar el mateix a tots tres: Mónica Naranjo i Rodrigo s’haurien embutxacat 50.000 € cadascú, mentre que Inés Hernand només hauria ingressat 15.000 €. El caixet i la repercussió deu tenir a veure amb aquesta gran diferència, però aquest argument no ha impedit que es creés un gran enuig en la perjudicada.

Inés Hernand ha escrit una denúncia pública en conèixer aquest fet: “Vaja; aquesta petitíssima, testimonial i simbòlica diferència de cobrar 35.000 € menys que els meus dos companys presentadors del Benidorm Fest. Fixa’t quin riure i què bé que em senta”, diu irònicament en un missatge que ha acompanyat d’un munt d’icones de cares de pallasso.

anda esta pequeñísima, testimonial y simbólica diferencia de cobrar 35.000€ menos que mis dos compañeros presentadores del Benidorm fest fíjate qué risa y qué bien me sienta 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/to5UU5ARJ9 — InésHernand (@InesRisotas) April 19, 2023

Crítiques a Inés Hernand per queixar-se després de cobrar 15.000 €

No li ha sortit bé aquesta denúncia pública perquè molts han aprofitat per criticar-la, ja que consideren que és una bestialitat que hagi cobrat tants diners i no troben lògic que, a sobre, es queixi. D’altres, l’acusen de no viure en el món real o de ser una prepotent per comparar-se amb Mónica Naranjo i la seva fama. A més a més, hi ha qui creu que la cadena la castigarà per haver-se pronunciat al respecte i faran que no torni al festival l’any vinent.

