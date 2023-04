Eva Soriano denuncia els insults rebuts per ser la millor pagada de TVE

Eva Soriano ha estat protagonista de l’actualitat per haver liderat el rànquing dels presentadors millor pagats de TVE. Pocs s’esperaven que fos ella qui va guanyar el sou més alt durant el 2022, una dada que ha compartit la cadena pública i que convertia el seu nom en tendència a Twitter. Li han dit de tot perquè molts creuen que és desproporcionat i injust que hagi guanyat 11.000 € per programa durant la seva participació a La noche D.

Ella no s’imaginava que aquesta dada sortís a la llum: “Quan vaig veure que era la millor pagada vaig pensar doncs bé. Ara bé, hi ha hagut un linxament per part de certes persones com si fos jo la responsable d’aquest salari i a mi m’ha espantat una mica. Em diuen que m’he muntat un chiringuito, es pregunten què he estat fent per aconseguir això… El desconeixement ha fet que la gent cregui que soc la responsable del que cobro i no és així“.

“A mi em van contractar per fer un programa i, quan va sortir l’oportunitat, no vaig pensar que ho faria per embutxacar-me molts diners. Vaig arribar a TVE a través d’una productora i ells van tancar el pressupost. A mi em van oferir el caixet i no sabia quant provenia de la productora i quant de la cadena. Soc jo la responsable de tot? No”, ha etzibat en una entrevista a El Mundo.

Eva Soriano ha estat la millor pagada de TVE | Instagram

La presentadora Eva Soriano ha cobrat 11.000 € per cada emissió

No li ha agradat veure l’odi que s’ha generat a les xarxes socials en saber-se quants diners ha guanyat: “Crec que posar els noms dels famosos i les xifres que cobren fa que la gent personalitzi el tema i es genera odi cap a aquella persona. Fa una setmana que sento coses com que soc una zorra i que ho he aconseguit a mesura de chupar p…“.

No permetrà que això l’enfonsi i diu que ja ha començat a fer acudits al respecte: “Jo soc partidària de monetitzar totes les desgràcies, igual que Shakira. Ho continuaré fent, així que es preparin. Que callaré jo? He rebut cada missatge que diries guau. I com ho faig? Amb teràpia i sentit còmic perquè sé que el que hi ha a les xarxes no és real. Creieu que visc a tot luxe? Soc una persona que visc a una casa amb goteres i tinc mentalitat de formiga que estalvia perquè tota la vida he estat en una classe mitjana-baixa. Sempre he estat una noia de barri. Vaig compaginar els estudis amb la feina a Mercadona els caps de setmana i estic orgullosa d’això”.