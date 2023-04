Eva Soriano denuncia los insultos recibidos por ser la mejor pagada de TVE

Eva Soriano ha sido protagonista de la actualidad por haber liderado el ranking de los presentadores mejor pagados de TVE. Pocos se esperaban que fuera ella quién ganó el sueldo más alto durante el 2022, un dato que ha compartido la cadena pública y que convertía su nombre en tendencia en Twitter. Le han dicho de todo porque muchos creen que es desproporcionado e injusto que haya ganado 11.000 € por programa durante su participación en La noche D .

Ella no se imaginaba que este dato saliera a la luz: «Cuando vi que era la mejor pagada pensé pues bien . Ahora bien, ha habido un linchamiento por parte de ciertas personas como si fuera yo la responsable de este salario y a mí me ha asustado un poco. Me dicen que me he montado un chiringuito , se preguntan qué he estado haciendo para conseguir esto… El desconocimiento ha hecho que la gente crea que soy la responsable de lo que cobro y no es así«.

«A mí me contrataron para hacer un programa y, cuando salió la oportunidad, no pensé que lo haría para embolsarme mucho dinero. Llegué a TVE a través de una productora y ellos cerraron el presupuesto. A mí me ofrecieron el caché y no sabía cuánto provenía de la productora y cuánto de la cadena. ¿Soy yo la responsable de todo? No», ha espetado en una entrevista en El Mundo .

Eva Soriano ha sido la mejor pagada de TVE | Instagram

La presentadora Eva Soriano ha cobrado 11.000 € por cada emisión

No le ha gustado ver el odio que se ha generado en las redes sociales saberse cuánto dinero ha ganado: «Creo que poner los nombres de los famosos y las cifras que cobran hace que la gente personalice el tema y se genera odio hacia aquella persona. Hace una semana que oigo cosas como que soy una zorra y que lo he conseguido a medida de chupar p… «.