Quins són els presentadors millor pagats de TVE?

S’ha parlat moltes vegades dels diners que cobren els presentadors de televisió. Molts guanyen autèntiques barbaritats de diners, sobretot en les televisions privades. El que s’ha publicat avui és quant ingressen aquells que col·laboren amb TVE, per això, ja que Público va enviar una petició al Consell de Transparència i Bon Govern per poder saber els sous de 15 estrelles de la cadena durant el 2022.

Això ha permès que se sàpiga que Eva Soriano va ser, sorprenentment, la millor pagada de l’any passat. Li van donar 11.000 € per cada programa de La noche D, al que va arribar com a substituta de Dani Rovira. Una còmica que va omplir-se les butxaques gràcies a aquella experiència, la que no va durar molt perquè va obtenir audiències molt discretes.

Darrere seu, es troben els membres del jurat de Masterchef. Enmig de la polèmica per la intoxicació massiva a 70 convidats, ara se sap que Jordi Cruz, Samanta Vallejo-Nágera i Pepe Rodríguez guanyen 10.000 € per cada gala… cadascú. Parlem d’una despesa molt gran per a la cadena i la productora, que dedica una partida molt gran a poder pagar la participació de tots tres.

Eva Soriano ha cobrat moltíssims diners a TVE

Surt a la llum quants diners cobren a Masterchef | TVE

Javier Ruiz i Alaska, entre els que més cobren a TVE

En tercera posició del rànquing trobem a Javier Ruiz. El periodista ha fet un bon negoci en fitxar per la cadena pública, tenint en compte que li estan pagant 5.000 € per cada programa de Las claves del siglo XXI que presentava els divendres. Darrere seu, Alaska, que s’enduu 4.000 € per posar-se al capdavant de cada Cine de Barrio. I Santiago Segura? Ell tampoc no pot queixar-se, ja que li paguen 2.200 € per cada locució de Viaje al centro de la tele.

Tots aquests que hem comentat fins ara no fan programes cada dia, però sí cada setmana. Pel que fa a les cares més recurrents entre setmana, la millor pagada és Anne Igartiburu amb 1.550 € per emissió de Corazón. També cobren bé els cuiners Torres, que s’embutxaquen 1.500 € cadascú per cada Menudos Torres.

Anne Igartiburu té un bon sou a Corazón | TVE

Pel que fa a aquells que no arriben als 1.000 € per programa, la que més s’hi apropa és Nieves Álvarez amb els 800 € que guanya per cada entrega de Flash moda. A La hora de La 1 paguen 700 € per cada vegada que Silvia Intxaurrondo seu a la cadira, per una altra banda. A Enred@d@s, Sara Escudero i María Gómez guanyen 499 € respectivament. La pitjor pagada d’aquesta llista és Cristina Fernández amb un sou de 398 € per programa.