Inés Hernand denuncia a TVE por pagarle mucho menos que a Mónica Naranjo

Inés Hernand ha puesto el grito en el cielo al enterarse de una injusticia que le afecta directamente. Ella fue una de las presentadoras del Benidorm Fest, el programa en el que TVE buscaba al grupo que representaría España en Eurovisión en la gran final del próximo 13 de mayo. Junto a Mónica Naranjo y Rodrigo Vázquez, presentaron los diversos candidatos y animaron unas noches que consiguieron buena audiencia. Parecía que la humorista había quedado contenta después de esta experiencia profesional, pero una noticia económica ha hecho que se lo replantee todo.

Inés Hernand denuncia haber cobrado menos que los compañeros en el Benidorm Fest | Europa Press

En su perfil de Twitter, Hernand ha compartido una información en la que se revela cuánto dinero cobraron cada uno de los tres presentadores a cambio de esta participación en el programa de TVE. La sorpresa es que no pagaron lo mismo a los tres: Mónica Naranjo y Rodrigo se habrían embolsado 50.000 € cada uno, mientras que Inés Hernand solo habría ingresado 15.000 €. El caché y la repercusión debe de tener algo que ver con esta gran diferencia, pero este argumento no ha impedido que se creara un gran enojo en la perjudicada.

Inés Hernand ha escrito una denuncia pública al conocer este hecho: «Anda; esta pequeñísima, testimonial y simbólica diferencia de cobrar 35.000 € menos que mis dos compañeros presentadores del Benidorm Fest. Fíjate qué risa y qué bien que me sienta», dice irónicamente en un mensaje que ha acompañado de un montón de iconos de caras de payaso.

Críticas a Inés Hernand por quejarse después de cobrar 15.000 €

No le ha salido bien esta denuncia pública porque muchos han aprovechado para criticarla, ya que consideran que es una bestialidad que haya cobrado tanto dinero y no encuentran lógico que, encima, se queje. Otros, le acusan de no vivir en el mundo real o de ser una prepotente por compararse con Mónica Naranjo y su fama. Además, hay quién cree que la cadena la castigará por haberse pronunciado al respeto y harán que no vuelva al festival el próximo año.

