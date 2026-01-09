Inés Hernand nunca ha tenido pelos en la lengua ni problemas a la hora de hablar de su vida más íntima. Y así lo ha vuelto a demostrar en una entrevista en el pódcast Chico de revista, en la cual confiesa por qué tiene mala relación con sus padres o el motivo por el cual ha decidido que no quiere tener hijos. Sobre el primer tema, deja claro que la relación actual con los padres está «deteriorada» por culpa de los problemas que han arrastrado a lo largo del tiempo.

La cosa viene de lejos, de hecho, ya que ambos trabajaban muchas horas cuando ella era pequeña y esta circunstancia le afectó: «Siempre ha habido distancia entre nosotros porque ellos trabajaban mucho y siempre estaban ausentes en los momentos clave«. Con el tiempo, ella ha terminado dándose cuenta de que no lo hacían a propósito sino porque eran «víctimas del sistema» que los forzaba a hacer un montón de horas para poder llegar a fin de mes.

Quizás no era culpa suya, pero esta poca implicación en el día a día de Inés la marcó bastante. Tanto, como para acabar tomando la decisión de que ella no tendría hijos: «A mi edad, yo podría tener hijos libremente, pero he decidido no hacerlo precisamente porque no quiero que me pase lo mismo. Yo apuesto por tener otro tipo de vida porque, afortunadamente, ahora puedo reflexionar sobre el tema de querer o no querer hijos y antes eso no se hacía«.

Inés Hernand se fue de casa a los 18 años y eso no ayudó a que la relación con los padres mejorara: «Llega un punto en el que te das cuenta de que no tienes por qué atender el teléfono cuando te llaman. ¿Por qué ella tiene que sostener algo que acabará en bronca o que no nace de manera orgánica?».

En otro punto de la entrevista, la presentadora ha pasado a hablar de su trabajo y ha terminado sacando a la luz que le han hecho una oferta muy jugosa de Mediaset. Ella está ligada a TVE desde hace unos años y no quiere cambiar, pero era muy tentador lo que le propusieron: «Querían que estuviera al frente de un programa similar a La isla de las tentaciones. No diré la escandalosa cifra que me propusieron para irme a grabar a Honduras durante un mes y medio, pero eran más de cinco números. ¡Y dije que no! Soy la más pringada«.

Si no lo hizo, dice, es porque tienen una línea editorial «bastante opuesta» a la suya y a su carácter: «Creo que no nos interesamos mutuamente y, por eso, no creo que volviera a trabajar en Telecinco. Yo, ahora mismo, estoy muy contenta en TVE«. La cadena que nunca se ha interesado en ella es Atresmedia: «No les intereso ni un poco porque buscan perfiles amigables y yo soy muy odiada…».

Una entrevista de Inés Hernand que permite conocerla un poco más y tener una idea sobre cómo podría ser su futuro profesional.