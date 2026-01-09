Inés Hernand mai no ha tingut pèls a la llengua ni problemes a l’hora de parlar de la seva vida més íntima. I així ho ha tornat a demostrar en una entrevista al pòdcast Chico de revista, en la qual confessa per què té mala relació amb els seus pares o el motiu pel qual ha decidit que no vol tenir fills. Sobre el primer tema, deixa clar que la relació actual amb els pares està “deteriorada” per culpa dels problemes que han arrossegat al llarg del temps.
La cosa ve de lluny, de fet, ja que ambdós treballaven moltes hores quan ella era petita i aquesta circumstància va afectar-la: “Sempre hi ha hagut distància entre nosaltres perquè ells treballaven molt i sempre estaven absents en els moments claus“. Amb el temps, ella s’ha acabat adonant que no ho feien expressament sinó perquè eren “víctimes del sistema” que els forçava a fer un munt d’hores per poder arribar a finals de mes.
Potser no era culpa seva, però aquesta poca implicació en el dia a dia de la Inés la va marcar bastant. Tant, com per acabar prenent la decisió que ella no tindria fills: “A la meva edat, jo podria tenir fills lliurement, però he decidit no fer-ho precisament perquè no vull que em passi el mateix. Jo aposto per tenir un altre tipus de vida perquè, afortunadament, ara puc reflexionar sobre el tema de voler o no voler fills i abans això no es feia“.
Inés Hernand va marxar de casa amb 18 anys i això no va ajudar que la relació amb els pares millorés: “Arriba un punt en què t’adones que no tens per què atendre el telèfon quan et truquen. Per què ella ha de sostenir una cosa que acabarà en esbroncada o que no neix de manera orgànica?”.
Inés Hernand confessa per què va rebutjar presentar un programa a Mediaset
En un altre punt de l’entrevista, la presentadora ha passat a parlar de la seva feina i ha acabat traient a la llum que li han fet una oferta molt sucosa de Mediaset. Ella està lligada a TVE des de fa uns anys i no vol canviar, però era molt temptador el que li van proposar: “Volien que estigués al capdavant d’un programa similar a La isla de las tentaciones. No diré l’escandalosa xifra que em van proposar per marxar a gravar a Hondures durant un mes i mig, però eren més de cinc números. I vaig dir que no! Soc la més pringada“.
Si no ho va fer, diu, és perquè tenen una línia editorial “bastant oposada” a la seva i al seu caràcter: “Crec que no ens interessem mútuament i, per això, no crec que tornés a treballar a Telecinco. Jo, ara mateix, estic molt contenta a TVE“. La cadena que mai no s’ha interessat en ella és Atresmedia: “No els interesso ni una mica perquè busquen perfils amigables i jo soc molt odiada…”.
Una entrevista d’Inés Hernand que permet conèixer-la una mica més i tenir una idea sobre com podria ser el seu futur professional.