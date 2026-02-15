Inés Hernand ha anat escalant fins a convertir-se en una de les presentadores estrella de TVE, la cadena que confia en ella com a personatge controvertit i modern. La veiem en antena amb molta freqüència, però no se sap gaire sobre la seva vida privada. Avui, és la protagonista d’una entrevista molt íntima en la que ha donat detalls sobre un dels moments més complicats de la seva vida.
Pocs deuen saber que va viure a Londres una temporada, en la que va haver d’encadenar un munt de feines per poder sobreviure mínimament. El problema? Que va tenir molts problemes econòmics perquè no arribava a final de mes, fins al punt que va patir de debò perquè no podia permetre’s comprar menjar. A l’empresa que treballava s’hi cometien irregularitats, un record difícil que l’ha fet pensar en com era de difícil treballar com a netejadora de restaurants.
En aquest moment de pitjor sensació financera, va tenir moments d’angoixa real: “Menjava cada dia el mateix, no podia menjar o havia de menjar de la resta de menjar que quedava als plats“, ha reconegut. Tampoc no podia pagar-se una habitació, així que va haver-hi una temporada que “dormia a terra”: “En aquell moment, tenia una vida molt i molt precària… però vaig anar millorant a poc a poc“, explica al pòdcast de Vanitatis.
El pitjor de tot plegat és que ella treia ferro a aquesta situació tan horrible: “Ho vaig arribar a trobar divertit, fins i tot, m’imagino que perquè estava dissociada. Creia que havia de viure la vida i que no passava res, que podia beure’m una llauna de cervesa en 20 segons i així estaria borratxa de seguida“.
Inés Hernand nega ser votant del PSOE com li retreuen els detractors
Inés Hernand denuncia haver rebut molt d’odi des que és famosa, fins al punt que recorda haver estat amenaçada: “Em van dir que em farien un tret al cap”. El posicionament polític que ha fet al llarg dels anys l’ha perjudicat, assegura, i això que nega ser tan defensora del PSOE com la gent diu: “Pensen que soc les genolleres de Pedro Sánchez, però no he votat el PSOE en tota la meva vida“.
Una presentadora que, si destaca per alguna cosa, és per no tenir cap pèl a la llengua. Ara tora a demostrar que no té problema en revelar certs aspectes de la seva vida també, una sinceritat que els fans agrairan perquè els serveix per descobrir una mica més sobre ella.