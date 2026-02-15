Inés Hernand ha ido escalando hasta convertirse en una de las presentadoras estrella de TVE, la cadena que confía en ella como personaje controvertido y moderno. La vemos en antena con mucha frecuencia, pero no se sabe mucho sobre su vida privada. Hoy, es la protagonista de una entrevista muy íntima en la que ha dado detalles sobre uno de los momentos más complicados de su vida.
Pocos deben saber que vivió en Londres una temporada, en la que tuvo que encadenar un montón de trabajos para poder sobrevivir mínimamente. ¿El problema? Que tuvo muchos problemas económicos porque no llegaba a fin de mes, hasta el punto de que sufrió de verdad porque no podía permitirse comprar comida. En la empresa donde trabajaba se cometían irregularidades, un recuerdo difícil que la ha hecho pensar en lo difícil que era trabajar como limpiadora de restaurantes.
En este momento de peor sensación financiera, tuvo momentos de angustia real: «Comía cada día lo mismo, no podía comer o tenía que comer de los restos de comida que quedaban en los platos«, ha reconocido. Tampoco podía pagarse una habitación, así que hubo una temporada que «dormía en el suelo»: «En ese momento, tenía una vida muy, muy precaria… pero fui mejorando poco a poco«, explica en el pódcast de Vanitatis.
Lo peor de todo es que ella quitaba importancia a esta situación tan horrible: «Llegué a encontrarlo divertido, incluso, me imagino que porque estaba disociada. Creía que tenía que vivir la vida y que no pasaba nada, que podía beberme una lata de cerveza en 20 segundos y así estaría borracha enseguida«.
Inés Hernand niega ser votante del PSOE como le reprochan los detractores
Inés Hernand denuncia haber recibido mucho odio desde que es famosa, hasta el punto de que recuerda haber sido amenazada: «Me dijeron que me darían un tiro en la cabeza». El posicionamiento político que ha hecho a lo largo de los años la ha perjudicado, asegura, y eso que niega ser tan defensora del PSOE como la gente dice: «Pensaban que soy las rodilleras de Pedro Sánchez, pero no he votado al PSOE en toda mi vida«.
Una presentadora que, si destaca por algo, es por no tener pelos en la lengua. Ahora vuelve a demostrar que no tiene problema en revelar ciertos aspectos de su vida también, una sinceridad que los fans agradecerán porque les sirve para descubrir un poco más sobre ella.