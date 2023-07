Malú y Mónica Naranjo, en guerra: ¿por qué no se soportan?

Malú y Mónica Naranjo estarían inmersas en una guerra que había pasado desapercibida por la prensa hasta ahora. Las cantantes colaboraron en un especial de Navidad del 2015 que lo habría cambiado todo, una actuación que habría dado alas a Malú para empezar a criticar a su compañera sin cesar… y sin que ella no supiera nada, está claro. ¿Guerra o rivalidad? En Socialité han hablado con un trabajador de la artista de Figueres, quien habría sido testigo de todo lo que ha llegado a decir Malú por detrás.

¿Pero qué ha pasado exactamente? Malú organizó un concierto navideño al que invitó, entre otros, a Mónica Naranjo. En una actuación conjunta, la catalana demostró una potencia de voz increíble y dejó en ridículo a Malú, lo que todavía hoy en día no le habría perdonado. Considera que le hizo sombra en su concierto y que le había hecho a propósito para dejarla en evidencia. A partir de aquí, la ex de Albert Rivera habría empezado a criticarla con otras personas: «Lo que podía ser una amistad, acabó convirtiéndose en una guerra a las espaldas «.

Mónica Naranjo y Malú no se soportan | Telecinco

Mónica creía que había hecho un favor a Malú al acceder a cantar con ella y, desde la inocencia más absoluta, le envió un video muy tierno un año después en el que le deseaba suerte en el inicio de su gira. Malú estaba en un plató de Telecinco cuando le mostraron, unas imágenes a las que respondió con unas declaraciones que ahora tienen más sentido: «Se me ocurrió la grandísima idea de cantar con ella hasta que llega el momento de la actuación y me pregunté qué había hecho al invitarla». En Telecinco ya se sabía que Malú hablaba mal de ella por detrás y Paz Padilla aprovechó para cargar contra ella públicamente: «Es la única cantante a quien he pedido un autógrafo con mi hija pequeña al lado y ha optado por irse con la cabeza alta sin mirarnos».

Mónica Naranjo estuvo mucho tiempo sin saber que Malú la criticaba por detrás

Aquel año, Mónica Naranjo empezó el rodaje un programa nuevo como presentadora, un proyecto que no llegó a salir a la luz. Para ayudar su amiga, decidió invitarla en el primer programa para darle la oportunidad de limpiar su imagen. ¿Qué pasó? Que Malú continuaba hablando mal de ella. El peor de todo habría llegado dos años después, cuando La Voz quiso contratar a Mónica Naranjo como coach y el acuerdo no llegó a cerrarse nunca porque Malú, según este ex trabajador, habría vetado a la otra. Aquí la relación se habría roto definitivamente, puesto que Mónica supo entonces que Malú le había privado de trabajar y que hacía años que hablaba mal de ella sin que lo supiera.

Así comenzó la guerra entre Malú y Mónica Naranjo | Telecinco

«Malú y Mónica nunca tuvieron una relación especialmente buena, pero lo que nunca se habría imaginado nunca era la puñalada que le hizo Malú en 2015. Se enteró dos años después y, hasta hoy, no se han visto. Mónica no se ha cortado a la hora de expresar su disgusto en algunos lugares de manera tasando, así que a Malú debe de haberle llegado que lo sabe», ha añadido.