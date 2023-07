Rosa López, indignada por las críticas hacia ella: «Estoy hasta los huevos»

Rosa López está harta de recibir críticas y más críticas. Todo lo que hace acaba generando comentarios y no quiere continuar en el centro de la diana. En esta ocasión, han hablado de ella por la actuación que ha protagonizado durante la gran fiesta de cumpleaños del empresario El Turronero porque algunos espectadores han criticado que hubiera habido errores en el directo y problemas de sonido.

Rosa López estaba contenta con la actuación | Instagram

Rosa López lamenta que la critiquen mucho cuando se equivoca

Ella ha estallado en un video que ha compartido en su perfil de Instagram. Muy indignada, ha aprovechado para criticar a la gente en general: «Estoy muy enfadada con la sociedad, con todo lo que ha comportado publicar un video. Hay cosas más allá de hacerlo todo perfecto, estoy hasta el mismísim o ya. Después no queremos que en la escuela haya problemas de salud mental…».

«Cuando las cosas se hacen bien, solo comentan cuatro personas. Ahora bien, cuando lo haces mal; lo ve todo el mundo y cuando no sale perfecto, pues todo el mundo se ensaña. Este acontecimiento se hizo con mucho cariño y no me gusta que la gente se quede con esto», ha lamentado.

Ha querido aplaudir que sus seguidores de hace 20 años le dicen las cosas en persona porque tienen confianza, pero no le gusta que los otros también opinen: «Aquellos que no saben nada de mí… Estoy hasta los huevos. Estad atentos a los videos de deporte, a aquellos en los que desafine, a las cosas que estarán mal. Buen día, salud mental y positiva a todo».

Rosa López estalla en directo | Instagram

La cantante reflexiona sobre los malos momentos que ha vivido

Pocas horas después, la cantante y ex ganadora de Operación Triunfo ha escrito una reflexión más calmada: «Puede llegar a ser aburrido un camino sin piedras con las que entretenerse por el camino, ¿verdad? A veces tropiezas, te caes y te da rabia porque te ha hecho daño. Ahora bien, también te das cuenta de que puedes transformar la situación. Puedes lanzar la piedra a un lugar para hacer onadas, cosa que te regala un momento de paz y diversión. ¿No es curioso? Es una cosa que te puede hacer daño y, a la vez, también te puede proporcionar calma».

Ha querido quedarse con una visión diferente, aquella que dice que puedes transformar cualquier situación en algo bueno: «De todo podemos aprender». De este modo, ha agradecido que sus seguidores de siempre le acompañen a pesar de las críticas que recibe de vez en cuando: «Me siento feliz de recorrer mi camino con vosotros, mi familia».