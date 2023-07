Sergi Ferré había denunciado a Sálvame poco antes de su cancelación. Les reclama 62.000 € por el maltrato que habría recibido cuando era reportero del programa del corzón y más concretamente, por la pesadilla que le hicieron vivir por negarse a hacer una jornada laboral de 18 horas. En la demanda, asegura que lo habrían degradado de categoría como castigo y que, con esto, le causaron problemas psicológicos graves. Ahora, dos meses después de filtrarse que ha iniciado una batalla judicial contra ellos, explica en qué situación se encuentra.

El de Tortosa quiere que le paguen todas las horas extra que le forzaron a hacer y que le paguen el finiquito, el que todavía no ha cobrado. En unas declaraciones en la revista Pronto , se muestra muy angustiado por toda esta situación: «Esta misma noche he tenido pesadillas con mis problemas a televisión», lamenta. Con esto, demuestra que todavía no está del todo recuperado. Y es que, hay que recordar que tuvo que coger la baja médica por ansiedad poco antes de que acabara el espacio de Mediaset.

Sergi Ferré, con problemas psicológicos por culpa de la pesadilla que vivió en Sálvame

Dice que le está costando mucho: «Es una cosa que tengo que superar. Bien es verdad que estoy deseando que todo esto acabe y poder volver, así, a la normalidad. Hasta que tenga lugar el juicio estaré intranquilo». Además, el problema de todo es que todavía continúa inscrito como trabajador de la productora y, por lo tanto, no puede tener otro trabajo: «Hasta que no me den el alta no puedo buscar trabajo, espero que me salga algo después del verano. Lo que no estoy dispuesto a hacer es volver a televisión en iguales condiciones que tenía en Sálvame «.

Sergi Ferré denuncia a Sálvame | Telecinco

De este modo, el reportero insiste en el hecho que lo trataron muy mal en aquella época en que trabajó en el programa de Jorge Javier Vázquez. Por sus declaraciones se intuye que le pedían trabajar más horas, que no pagaban las horas extra y que no perdonaron que no hiciera caso de las indicaciones. No se deja sobreexplotar y esto tuvo consecuencias negativas en su día a día, unas últimas semanas en plantilla que habrían estado difíciles para él.