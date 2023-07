Sergi Ferré havia denunciat Sálvame poc abans de la seva cancel·lació. Els reclama 62.000 € pel maltractament que hauria rebut quan era reporter del programa del cor i més concretament, pel malson que van fer-li viure per negar-se a fer una jornada laboral de 18 hores. En la demanda, assegura que l’haurien degradat de categoria com a càstig i que, amb això, van causar-li problemes psicològics greus. Ara, dos mesos després de filtrar-se que ha iniciat una batalla judicial contra ells, explica en quina situació es troba.

El de Tortosa vol que li paguin totes les hores extra que van forçar-lo a fer i que li paguin la liquidació, el que encara no ha cobrat. En unes declaracions a la revista Pronto, es mostra molt angoixat per tota aquesta situació: “Aquesta mateixa nit he tingut malsons amb els meus problemes a televisió”, lamenta. Amb això, demostra que encara no està del tot recuperat. I és que, cal recordar que va haver d’agafar la baixa mèdica per ansietat poc abans que acabés l’espai de Mediaset.

Sergi Ferré, amb problemes psicològics per culpa del malson que va viure a Sálvame

Diu que li està costant molt: “És una cosa que he de superar. La veritat és que estic desitjant que tot això acabi i poder tornar, així, a la normalitat. Fins que tingui lloc el judici estaré intranquil”. A més a més, el problema de tot plegat és que encara continua inscrit com a treballador de la productora i, per tant, no pot tenir una altra feina: “Fins que no em donin l’alta no puc buscar feina, espero que em surti alguna cosa després de l’estiu. El que no estic disposat a fer és tornar a televisió en les mateixes condicions que tenia a Sálvame“.

Sergi Ferré denuncia Sálvame | Telecinco

D’aquesta manera, el reporter insisteix en el fet que el van tractar molt malament en aquella època en què va treballar al programa de Jorge Javier Vázquez. Per les seves declaracions s’intueix que li demanaven treballar més hores, que no pagaven les hores extra i que no van perdonar que no fes cas de les indicacions. No es deixa sobreexplotar i això va tenir conseqüències negatives en el seu dia a dia, unes últimes setmanes en plantilla que haurien estat difícils per a ell.