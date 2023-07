Un exconcursant de ‘Supervivientes’, assaltat i inconscient davant de casa

Antonio Pavón ha viscut un autèntic malson i ho ha denunciat en el seu perfil d’Instagram. El torero i exconcursant de Supervivientes 2020 ha compartit un vídeo en què assegura que l’han assaltat i l’han deixat inconscient davant de casa seva. La història és digna de pel·lícula de terror, si fem cas al seu testimoni: “Vaig sortir a prendre alguna cosa amb uns amics. A les vuit de la tarda vaig anar cap a casa, vaig agafar un taxi i l’última sensació que tinc és sentir un dolor molt fort en el meu cap mentre la vista s’anava ennuvolant i perdia la consciència. Sé que vaig intentar lluitar per no perdre la consciència i poder baixar del taxi”.

Diu que hauria estat inconscient més de 20 minuts. Quan va tornar en si, es trobava davant de casa seva: “Vaig aparèixer a dins d’una furgoneta amb dues senyores a qui coneixia de res. Recordo estar en un estat de por i pànic, sense saber què havia passat. Ràpidament, vaig acusar-les d’haver-me drogat i robat, però no era cert. Només em deien que em tranquil·litzés, que volien ajudar-me. Vaig entrar a casa ràpidament i l’endemà vaig anar a comissaria a denunciar-ho tot”.

Antonio Pavón comparteix una de les seves pitjors experiències

Els policies van posar-lo en contacte amb les dues noies, qui el van denunciar per acusar-les de lladres quan no era cert: “Elles van veure’m al mig del carrer quan un cotxe avançava ràpidament i desapareixia sense deixar rastre, m’havien deixat allà. Van ajudar-me i van portar-me a casa sa i estalvi. Em van salvar d’una situació molt perillosa”.

Ataquen un torero i exconcursant de Supervivientes | Instagram

El torero explica aquesta història per conscienciar que s’ha d’anar amb compte: “Gràcies a aquestes senyores us puc explicar la història. Hem d’anar pel carrer amb moltíssim compte perquè ja sabem què està passant a la ciutat, amb coses tan desagradables com robatoris, violacions i coses així. No li desitjo a ningú el que vaig passar en pocs minuts”.