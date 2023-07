Un ex concursante de ‘Supervivientes’, asaltado e inconsciente

Antonio Pavón ha vivido una auténtica pesadilla y lo ha denunciado en su perfil de Instagram. El torero y ex concursante de Supervivientes 2020 ha compartido un video en el que asegura que lo han asaltado y lo han dejado inconsciente delante de casa. La historia es digna de película de terror, si hagamos caso a su testimonio: «Salí a tomar algo con unos amigos. A las ocho de la tarde fui hacia casa, cogí un taxi y la última sensación que tengo es sentir un dolor muy fuerte en mi cabeza mientras la vista se iba nublando y perdía la conciencia. Sé que intenté luchar por no perder la conciencia y poder bajar del taxi».

Dice que habría estado inconsciente más de 20 minutos. Cuando volvió en si, se encontraba delante de casa: «Aparecí dentro de una furgoneta con dos señoras a quienes conocía de nada. Recuerdo estar en un estado de miedo y pánico, sin saber qué había pasado. Rápidamente, las acusé de haberme drogado y robado, pero no era cierto. Solo me decían que me tranquilizara, que querían ayudarme. Entré en casa rápidamente y al día siguiente fui a comisaría a denunciarlo todo».

Antonio Pavón comparte una de sus peores experiencias

Los policías lo pusieron en contacto con las dos chicas, quienes lo denunciaron por acusarlas de ladronas cuando no era cierto: «Ellas me vieron en medio de la calle cuando un coche avanzaba rápidamente y desaparecía sin dejar rastro, me habían dejado allí. Me ayudaron y me llevaron a casa sano y salvo. Me salvaron de una situación muy peligrosa».

El torero explica esta historia para concienciar que se tiene que tener cuidado: «Gracias a estas señoras os puedo explicar la historia. Tenemos que ir por la calle con muchísimo cuidado porque ya sabemos qué está pasando en la ciudad, con cosas tan desagradables como robos, violaciones y cosas así. No le deseo a nadie lo que pasé en pocos minutos».