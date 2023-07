Rosa López, indignada per les crítiques cap a ella: “Estic fins als ous”

Rosa López està farta de rebre crítiques i més crítiques. Tot el que fa acaba generant comentaris i no vol continuar al centre de la diana. En aquesta ocasió, han parlat d’ella per l’actuació que ha protagonitzat durant la gran festa d’aniversari de l’empresari El Turronero perquè alguns espectadors han criticat que hi hagués hagut errors en el directe i problemes de so.

Rosa López estava contenta amb l’actuació | Instagram

Rosa López lamenta que la critiquin molt quan s’equivoca

Ella ha esclatat en un vídeo que ha compartit en el seu perfil d’Instagram. Molt indignada, ha aprofitat per criticar la gent en general: “Estic molt enfadada amb la societat, amb tot el que ha comportat publicar un vídeo. Hi ha coses més enllà de fer-ho tot perfecte, estic fins al mismíssim ja. Després no volem que a l’escola hi hagi problemes de salut mental…”.

“Quan les coses es fan bé, només comenten quatre persones. Ara bé, quan ho fas malament ho veu tothom i quan no surt perfecte, doncs tothom s’acarnissa. Aquest esdeveniment va fer-se amb molta estima i no m’agrada que la gent es quedi amb això”, ha lamentat.

Ha volgut aplaudir que els seus seguidors de fa 20 anys li diuen les coses en persona perquè tenen confiança, però no li agrada que els altres també opinin: “Aquells que no saben res de mi… Estic fins als ous. Estigueu atents als vídeos d’esport, a aquells en què desafini, a les coses que estaran malament. Bon dia, salut mental i positiva a tot”.

Rosa López esclata en directe | Instagram

La cantant reflexiona sobre els mals moments que ha viscut

Poques hores després, la cantant i exguanyadora d’Operación Triunfo ha escrit una reflexió més calmada: “Pot arribar a ser avorrit un camí sense pedres amb les quals entretenir-se pel camí, veritat? A vegades ensopegues, caus i et fa ràbia perquè t’ha fet mal. Ara bé, també t’adones que pots transformar la situació. Pots llançar la pedra a un lloc per fer onades, cosa que et regala un moment de pau i diversió. No és curiós? És una cosa que et pot fer mal i, alhora, també et pot proporcionar calma”.

Rosa López reflexiona sobre els mals moments | Instagram

Ha volgut quedar-se amb una visió diferent, aquella que diu que pots transformar qualsevol situació en quelcom bo: “De tot podem aprendre”. D’aquesta manera, ha agraït que els seus seguidors de sempre l’acompanyin malgrat les crítiques que rep de tant en tant: “Em sento feliç de recórrer el meu camí amb vosaltres, la meva família”.