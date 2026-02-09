Quim Masferrer visitarà Begur, aquesta nit, en una nova entrega d’El Foraster. TV3 liderarà la nit, previsiblement, gràcies a les aventures que li esperen en un dels pobles de la Costa Brava més turístics per les seves meravelloses cales i paisatges privilegiats. En el vídeo promocional que acaben de publicar, el presentador es deixa captivar per uns veïns que mantenen l’esperit juganer i viu “100% bacanard”: “A Palafrugell i els voltants ens deien que aquí vivíem els bacanards de Begur, els curts d’enteniment“.
Entre els moments més destacats d’aquest episodi, trobem l’escena en què Quim Masferrer entrarà a l’aigua congelada per banyar-se amb la resta de “sirenes” del poble: “L’aigua està a 12 graus! Ai, però aquí n’hi ha una que ha fet pipí“, se’l sentirà queixar-se després d’accepte el desafiament de la Leila. També coneixerà el Carlus, un vigilant que patrulla el poble amb un xiulet de policia. I amb l’Ernest, què farà? Doncs parlar dels avantatges d’unes escales que, segons ell, haurien de tenir “reconeixement mundial”.
Quim Masferrer s’atrevirà a tot en la visita a Begur
En Quim també coneixerà la Rosa i en Rogeli, una parella de jubilats que es resisteixen a deixar enrere el nen que porten dins. I hem de destacar el Riqui, que lidera una activitat infantil dissenyada perquè els més petits reconnectin literalment amb la natura.
De fet, en aquest episodi el presentador també compartirà una sortida de sol “inoblidable” amb un grup ben curiós d’excursionistes. I, finalment, el veurem pujar a la barca de l’últim pescador del poble per acabar “batejat”.
La seva visita a Brunyola, la setmana passada, va assolir un boníssim 24,6% de quota de pantalla i 436.000 teleespectadors de mitjana. Tenint en compte els atractius del capítol d’aquesta nit, però, podria ser que aquesta xifra pugés perfectament i s’apropés més als rècords que està assolint en una temporada rodona.