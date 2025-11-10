Laura Escanes ha dado detalles de su nueva relación en el pódcast de Poco se habla, al que la han invitado para hablar de segundas oportunidades. Desde hace casi un año, la influencer está enamorada del esquiador profesional Joan Verdú. Después de algunas relaciones fallidas, está convencida de que esta puede ser la definitiva precisamente porque no comenzaron con buen pie: «Yo siempre había sido de obsesionarme, de querer pareja sí o sí, y enamorarme desde el primer día. Él, en cambio, llegó a mi vida cuando estaba muy bien sola y sin necesitar a nadie«.

La presentadora de TV3 no quería nada serio con Joan, en un principio, y ahora ha explicado por qué: «Con él sentí la típica pereza de decir está bueno, es deportista, viaja y no sé qué… pero paso, ni siquiera me enredaré con él«. Se conocieron a través de un amigo en común, empezaron a hablar y ella no hacía más que «huir«: «Sabía que estaba muy bueno y todo lo que tú quieras, pero al mismo tiempo creía que era de aquellos que sabes que no serán el amor de tu vida. Después, eso sí, me he acabado tragando todo eso con patatas«.

La pareja mantiene una relación a distancia, ya que él vive fuera y tiene que competir en Andorra o Suiza con frecuencia. Sorprendentemente, Laura Escanes dice que lo gestionan «muy bien». No paran de trabajar ninguno de los dos, así que ya les va bien tener este tipo de amor: «De esta manera, tengo espacio para mí, para mi hija y para mi trabajo mientras él compite y, cuando podemos, nos encontramos. ¿Se me ve enamorada? Qué bonito es el amor, chicos. Me encanta el amor, aunque siempre había sido de agobiarme muy rápidamente. Hasta ahora, empezaba una historia totalmente convencida de que estaríamos juntos siempre y, al cabo de dos semanas, me acababa dando pereza».

¿Qué ha dicho Laura Escanes sobre sus exparejas?

Tenían que hablar de exparejas, recordemos, pero tampoco ha dado muchos detalles sobre el tema. ¿Uno de los titulares? Que en su caso, y cree que en el de todas las relaciones que terminan, «prácticamente nunca se hace de mutuo acuerdo«. En el mismo sentido, reconoce que sí ha vuelto con un ex alguna vez: «Rompimos, estuvimos un mes y pico separados, volvimos y al cabo de tres semanas vi que no tenía ningún sentido y lo dejamos definitivamente. No creo mucho en las segundas oportunidades, ya que, en general, no suele ir bien… quizás es que tienes que dejar mucho espacio. En las comedias románticas funciona cuando han pasado muchos años entre una ruptura y otra, quizás lo compro. Si lo has dejado es por algo y no entiendo, si lo dejas, cómo puedes volver a los dos o seis meses».

Laura Escanes sí que se casaría otra vez, dice. «Si te casas es porque crees que será para toda la vida, si no no te casas… pero la vida es así. Reconozco que me daba mucha pereza tener que volver a conocer a una persona nueva. Ahora mi pareja ya lo sabe todo sobre mí, ya no hablamos de las preguntas básicas de los colores preferidos que es horrible«.

¿Qué ha explicado Laura Escanes sobre su nueva relación? | Youtube

La influencer se sincera y saca a la luz detalles desconocidos de su historia de amor | Youtube

Una entrevista en la que también se ha mostrado muy contenta de haber podido comprarse una casa en Menorca, un sueño hecho realidad que confía en que la ayude a poder viajar más hacia allá durante el año y no solo en verano.