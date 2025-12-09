Noche muy tensa en La isla de las tentaciones. Después del avance de la semana anterior, se esperaba una de las escenas más locas de la temporada con el cara a cara de la pareja veterana de la edición. La audiencia llevaba días mostrando mucho apoyo a Almudena, una joven que había llegado a República Dominicana para intentar arreglar sus inseguridades y dependencia por su novio, Darío, con quien lleva 11 años de relación. Parece que no ha sido la mejor opción porque la chica ha descubierto una cara hasta ahora desconocida de su pareja, quien no se ha cortado un pelo a la hora de dejarse tentar o expresar claramente que estaba con Almudena porque ya era «una costumbre». En todo caso, su primer «cara a cara» ha terminado rebotando, literalmente, contra la presentadora, Sandra Barneda.

Ataque de furia, un coco volador y las consecuencias de jugar con fuego

Una pregunta constante que se pueden hacer los espectadores de La isla de las tentaciones es por qué las parejas se jugarían una relación de más de una década en un programa que les pone tentaciones por todos lados. En todo caso, nadie esperaba que este reencuentro a través del «espejo«, una placa de plástico situada en la playa que los separaba y por el cual solo podían comunicarse con gestos, fuera tan explosivo. Almudena llegaba corriendo mientras lloraba y gritaba por lo que había visto en las imágenes todas estas semanas. El papel de Sandra Barneda era intentar que nadie se saltara las normas del programa, pero como ya ha ocurrido más de una vez esta edición, parece que nadie quiere hacer caso.

Después de ser escogida por sus compañeras, Almudena llegaba frente al espejo, visiblemente nerviosa, agitada y enfadada. «Eres un hijo de puta, me has roto el corazón. Eres un desgraciado, mi padre tenía razón. Te odio, eres un cerdo, me estás perdiendo», ha espetado ella, fuera de control. Darío ha perdido los papeles rápidamente y pronto se han visto actitudes bastante amenazantes por parte del chico. «Me estás enfadando. A ti te han lamido y te han comido entera», ha criticado, aunque él se ha escondido más de una vez detrás de un cojín para dejarse llevar por su tentadora.

El lanzamiento de coco de Almudena

En un momento de rabia incontrolada, Almudena decidió coger un coco que había en el suelo y estrellarlo contra el plástico que la separaba de Darío. Un primer intento fallido que, en el segundo lanzamiento, rebotó y terminó impactando contra Sandra Barneda.

Almudena tira un coco y rebota contra Sandra Barneda | Telecinco

Después de esta edición tan complicada Sandra Barneda tiene unas merecidísimas vacaciones aseguradas. Tras esta situación, la chica corría desconsolada para disculparse y Sandra Barneda les comunicó que estas acciones -hablar cuando no podían y el ataque del coco- «tendrían consecuencias». Ha sido uno de los cara a cara más tensos de las últimas ediciones, con una chica que ha tomado una muy mala decisión y reproches entre ellos que ponen su relación pendiendo de un hilo. «¿Estás conmigo por estar? Me tienes harta. Te tenía en un pedestal, me has roto el corazón, cerdo de mierda y yo te he respetado en todo momento«, ha espetado ella, antes de irse cada uno por su lado. En un par de momentos intentaron acercarse para hablar, pero ¿conseguirán su objetivo?

¿Qué han dicho las redes sobre este encuentro tan tenso?

Como era de esperar, todo lo que sucede en cada emisión de La isla de las tentaciones es objeto de debate en las redes y los espectadores han opinado abiertamente de lo que acababan de ver. Además de criticar y bromear con el coco volador de Almudena, se ha hablado muchísimo de la actitud agresiva de Darío al hablar con su novia.

se está criticando mucho a almudena por lo del coco pero parece que nadie ha escuchado que cuando sandra pregunta que qué la ha pasado ella ha respondido que si le ha visto la cara a dario, espero equivocarme pero me huele mal todo esto#laisladelastentaciones16 https://t.co/enVtlrQ4Je — silvia⚒️ (@ssilviaaguilera) December 9, 2025

Al mismo tiempo que Almudena gritaba totalmente deshecha en el suelo e insultando a Darío, el chico hablaba con Barneda diciendo que «estaba loca» por reaccionar de esa manera tan violenta e insultarla. Una situación que en redes no ha gustado nada.

Es la desesperación de Almudena cuando aún no ha visto la infidelidad sin cojín y es la violencia latente de Darío, pero sobre todo es el "tú estás loca", "tú no lo entiendes" y "tú te has dejado chupar entera". GRAVÍSIMO pero al menos está grabado todo. #LaIslaDeLasTentaciones16 pic.twitter.com/TAOZT6fnIG — Miss Kokoro (@KokoroMiss) December 9, 2025

Ni infidelidades, ni guarreos, ni hipocresías, ni insultos. Lo peor que ha pasado en la historia de 'La Isla de las Tentaciones' es el "vergüenza que me das" de Darío a Almudena y el "gilip" final. #LaIslaDeLasTentaciones16 pic.twitter.com/cPeRicf0Pc — Miss Kokoro (@KokoroMiss) December 9, 2025

En resumen, una escena muy desagradable que seguramente traerá cola en las próximas emisiones. ¿Qué castigo recibirán por saltarse las normas?