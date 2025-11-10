El primer casting de Marc Ribas, ‘Joc de cartes’ y su plato favorito en TV3

Marc Ribas ha sido uno de los invitados del último Col·lapse, una intervención que ha servido para promocionar la nueva temporada de Joc de cartes que comienza este miércoles. Esta novena edición será «espectacular», si hacemos caso a lo que ha dicho su presentador: «Es la mejor que hemos hecho en muchos años. Tendréis muchas ganas de verlo y disfrutarlo. Es una temporada donde reímos y os reiréis mucho«, ha advertido. Mucha gente critica que cada vez elijan concursantes más extravagantes, pero él niega que sea cierto: «El primer programa que grabamos fue en Terrassa, donde salió el Carles Miró. Ahora nos dicen que los concursantes son muy críticos, pues no he vuelto a tener un concursante como aquel. Nosotros rodamos juntos 40 horas y nunca he estado con nadie como él y mira que han pasado unos cuantos restauradores».

No te lo puedes perder ‘Crims’ regresa a TV3 con un triple capítulo: ¿qué se sabe del estreno?

De todo lo que veremos en esta temporada, cabe destacar la novedad de la reseña. Por primera vez, los restauradores deberán resumir qué les ha parecido el restaurante de turno: «No firmarán esta reseña, así que no sabré quién ha escrito cuál. Lo que tendré que hacer será escoger la que me haya hecho más gracia o la que encuentre más punzante«. Marc Ribas se ha hecho un experto, como maestro de ceremonias de este concurso, pero no siempre fue tan espabilado.

De hecho, en este programa han rememorado cómo fue el primer casting al que se presentó hace unos cuantos años y se le veía muy nervioso: «Yo no tenía muchas ganas de venir a este casting, pero en el restaurante teníamos un acuerdo con una empresa que se dedicaba a traernos turistas. Dos de los propietarios eran periodistas y me dijeron que buscaban un cocinero como yo en la televisión. Pasaron muchas semanas y no llamé, pero al final me insistieron que lo tenía que hacer o dejarían de colaborar con nosotros».

Marc Ribas acudió a un casting hace muchos años que ahora han recuperado | TV3

¿Es cierto que el plato preferido de Marc Ribas son los pies de cerdo?

Últimamente, muchos fans del programa se han fijado que Marc Ribas siempre pide los pies de cerdo cuando se los encuentra en la carta. Y, ante esto, se ha dado por hecho que este es su plato preferido. ¿Qué hay de cierto detrás de esto? Él lo ha explicado ahora por primera vez: «A mí lo que más me gusta de los programas que hago es que podemos explicar todo lo que hacemos en el territorio, hablar del sector primario y de nuestra cocina que defendemos. No me apasionan los pies de cerdo, pero todo el mundo dice que mi plato preferido es este«.

¿La verdad? «Había acabado hasta las narices de que en los restaurantes no haya escudella, pies de cerdo o fricandó en la carta. ¡Solo tienen una pata de pulpo que compran ya cocida y puré de patatas! Me daba una rabia que me dije a mí mismo que siempre pediría el plato más tradicional que tengan, pies de cerdo por ejemplo. Creo que tenía la obligación de hacerlo«, ha explicado.

Marc Ribas, que acaba de ser padre de su tercera hija hace solo dos meses, también ha hablado sobre otros temas en esta entrevista. Por ejemplo, ha sacado a la luz por qué cree que hay pocas mujeres al frente de los rankings de mejores chefs: «La cocina es tan dura como la televisión o cualquier trabajo que haga la gente de casa. Si quieres la excelencia, con 40 horas a la semana y 40 días de vacaciones al año no la tendrás. Y, muchas veces, trabajar tantas horas de más es incompatible con la familia y la maternidad. En una sociedad machista como la que tenemos pues son las mujeres, casi siempre, las que acaban maternando y por eso hay menos mujeres al frente del ranking de cocineras. Yo acabo de ser padre hace solo dos meses, de hecho, y lo veo«.

Marc Ribas, en contra de las dietas

Mucha gente cree que ser cocinero es sinónimo de estar gordo porque te pasas todo el día comiendo. Este no es el caso de Marc Ribas, ciertamente, que mantiene un físico muy cuidado y trabajado en el gimnasio: «Cuando estás trabajando, estás trabajando y cocinando para los demás… no estás todo el día comiendo ni pensando en comer. Como parte de tu trabajo es probar, pues quedas un poco saturado porque ya lo has probado todo». Él es de esos que hace dieta Tampoco. Y, de hecho, dice que no está muy de acuerdo con las dietas: «Creo que se debe tener un poco de sentido común y tener unos hábitos nutricionales adecuados y saludables. No hace falta seguir a nadie de TikTok, te lo marca la OMS. Si sigues estos buenos hábitos y, un día, te apetece hacer un desastre… pues lo haces«.

«Mira, si para mantener tu peso corporal tienes que ingerir 1800 calorías, si te las comes a las siete de la tarde o a las siete de la mañana no influye. Eso que dicen que a partir de las siete de la tarde no comas porque no lo quemarás, ni caso». Una afirmación que ha dado alas a Jordi González para soltar un tema picante: «Por la noche solo las puedes quemar de una manera, las calorías, que es muy divertida. Y dicen que puedes llegar a quemar 1.000 calorías». Y Marc Ribas lo ha puesto en duda: “Bueno, o 300…».

«Cierto, hay gente que tiene que ir a la hamburguesería antes de hacer el amor«, ha dicho el presentador. Y esto no ha agradado al cocinero: «Con el estómago lleno todo se revuelve, no sé si va muy bien…». ¿Y entonces cómo es que triunfan tanto las relaciones sexuales a la hora del mediodía? La opinión de Marc Ribas: «Porque es la hora tonta y depende de la edad que tienes, no tienes a los niños en casa…».

El presentador de Joc de cartes ha hablado de todo en esta intervención | TV3

Una intervención televisiva divertida y completa que habrá hecho las delicias de sus seguidores.