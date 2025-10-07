Nuevos detalles en el caso de Antonio Tejado, el sobrino de María del Monte. La cantante y su pareja Inmaculada Casal fueron víctimas de un brutal robo en su casa en el año 2023. Un grupo de personas encapuchadas las asaltaron, llegando incluso a amordazar a del Monte y dejarla atada de manos. El pasado mes de agosto se cumplieron dos años de este terrible suceso por el cual el sobrino de la artista fue detenido como presunto autor intelectual en el año 2024. Han sido muchas idas y venidas del caso, con entradas y salidas de la cárcel que ahora podrían tener un final.

A principios de septiembre salió a la luz que María del Monte e Inmaculada Casal habían pedido 28 años y medio de prisión para Tejado, a quien consideran «clave» de este robo porque su proximidad con la tía habría permitido que pudiera «recopilar información» y suministrarla a los hombres que perpetraron el robo. Ahora, ha salido a la luz la decisión de la Fiscalía, aunque aún no hay una condena: piden 30 años de prisión para Antonio Tejado.

Europa Press

¿Qué ha solicitado la Fiscalía para el sobrino de María del Monte?

Aunque la pareja había pedido 28 años y medio, la Fiscalía ha solicitado una pena de prisión superior, de 30 años, por un robo con violencia dentro del domicilio de su tía. ¿Qué aspectos ha destacado? La acusación pública lo considera «autor de cinco delitos de robo y detención ilegal» porque sostienen que él fue la persona que facilitó la información para llevar a cabo el robo a las personas implicadas en el caso, según la información que ha salido a la luz a través de los medios de comunicación. Además, el hecho de acercarse y retomar la relación con la artista sería un aliciente para poder acceder a los detalles necesarios. Periodistas de Europa Press que se encontraban a las puertas de los juzgados han intentado obtener alguna declaración del acusado, que ha decidido mantenerse en silencio.

Europa Press

¿Qué pasaría si lo declaran culpable?

Aunque esta pena solicitada es de 30 años, en caso de que declaren Antonio Tejado culpable, podría cumplir solo un máximo de 18 años según el artículo 76 del Código Penal español en el que «el máximo cumplimiento efectivo» no podría superar el triple de la pena más grave, es decir, seis años por cada delito de robo, informa Lecturas. ¿Y cómo ha reaccionado María del Monte? Ante las preguntas de Europa Press, la cantante ha explicado que «se acababa de enterar» y que no hablaría de este tema. Por ahora, habrá que esperar un poco más para saber cuál será la condena y si Tejado recurrirá contra la decisión.