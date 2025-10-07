Nous detalls en el cas d’Antonio Tejado, el nebot de María del Monte. La cantant i la seva parella Inmaculada Casal van ser víctimes d’un brutal robatori a casa seva l’any 2023. Un grup de persones encaputxades van assaltar-les, arribant fins i tot a emmordassar del Monte i deixar-la lligada de mans. El passat mes d’agost va fer dos anys d’aquest terrible succés i pel qual el nebot de l’artista va ser detingut com a presumpte autor intel·lectual l’any 2024. Han estat moltes anades i tornades del cas, amb entrades i sortides de la presó que ara podrien tenir un final.
A principis de setembre sortia a la llum que María del Monte i Inmaculada Casal havien demanat 28 anys i mig de presó per a Tejado, a qui consideren “clau” d’aquest robatori perquè la seva proximitat amb la tieta hauria permès que pugui “recaptar informació” i subministrar-la als homes que van perpetrar el robatori. Ara, ha sortit a la llum la decisió de la Fiscalia, tot i que encara que no hi ha una condemna: demanen 30 anys de presó per a Antonio Tejado.
Què ha sol·licitat la Fiscalia per al nebot de María del Monte?
Tot i que la parella havia demanat 28 anys i mig, la Fiscalia ha sol·licitat una pena de presó superior, de 30 anys, per un robatori amb violència dins el domicili de la seva tieta. Quins trets ha destacat? L’acusació pública el considera “autor de cinc delictes de robatori i detenció il·legal” perquè sostenen que ell va ser la persona que va facilitar la informació per dur a terme el robatori a les persones implicades en el cas, segons la informació que ha sortit a la llum a través dels mitjans de comunicació. A més a més, el fet d’acostar-se i reprendre la relació amb l’artista seria un al·licient per poder accedir als detalls necessaris. Periodistes d’Europa Press que es trobaven a les portes dels jutjats han intentat extreure alguna declaració de l’acusat, que ha decidit mantenir-se en silenci.
Què passaria si el declaren culpable?
Tot i que aquesta pena sol·licitada és de 30 anys, en cas que declaressin Antonio Tejado culpable, podria complir només un màxim de 18 anys segons l’article 76 del Codi Penal espanyol en què “el màxim compliment efectiu” no podria superar el triple de la pena més greu, és a dir, sis anys per cada delicte de robatori, informa Lecturas. I com ha reaccionat María del Monte? Davant les preguntes d’Europa Press, la cantant ha explicat que “se n’acabava d’assabentar” i que no parlaria d’aquest tema. Ara per ara, caldrà esperar una mica més per saber quina serà la condemna i si Tejado recorrerà contra la decisió.