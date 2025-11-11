Caos a ‘La isla de las tentaciones’ i una expulsió disciplinària històrica

La isla de las tentaciones ha començat l’edició amb moltíssima força. Després de tants anys, molts podien passar que aquí tornaria a passar el mateix… però no, els concursants han vingut apresos de casa i estan oferint tot un espectacle bastant lamentable. Descontrol, esbroncades èpiques i unes normes que s’estan saltant dia rere dia. Només ha passat una setmana des de l’estrena, però la direcció del programa ja s’ha vist forçada a expulsar una parella de manera disciplinària. Mai no havia passat res similar, però és que tampoc ningú no s’havia comportat així abans. Els perjudicats? Nieves i Lorenzo, que han pagat les conseqüències de tot el que s’està fent malament a les dues villes.
Des de la primera emissió, que les parelles han fet el que els ha donat la gana. Durant l’elecció de les cites, Nieves va abandonar el set de gravació i el seu xicot Lorenzo va començar a córrer darrere d’ella. I, durant aquesta primera norma saltada, tots els altres se saltaven una altra en aprofitar per abraçar-se i fer-se petons amb les seves respectives parelles. Si en aquell moment vam veure la Sandra Barneda molt enfadada, ara sabem que era cert el que deia que tot aquell desgavell tindria conseqüències.
Doncs bé, la direcció ha decidit que posarien sobre la taula una expulsió disciplinària que arriba pocs dies després que comencés aquesta aventura. Mai no havia passat i, encara menys, que fossin els mateixos concursants els encarregats de decidir quina de les parelles hauria d’abandonar el programa. Com que totes les parelles, sense excepció, s’havien saltat les normes; han decidit que qualsevol d’elles estaria bé que marxés cap a Espanya. Les cares dels participants eren un poema: “Com que tots vau decidir saltar-vos les normes, també sereu tots vosaltres els qui participeu d’aquesta decisió. De manera individual, haureu de decidir quina parella ha d’abandonar. Cadascú em dirà un nom i la decisió es prendrà en funció de la suma de tots els vots individuals. La parella escollida es retrobarà en una foguera abans d’abandonar“, els explicava.
Què ha passat a la foguera de conseqüències de Nieves i Lorenzo?
Els caps de turc? Nieves i Lorenzo, que han hagut d’acomiadar-se de tots en aquell mateix moment. I què ha passat a la foguera de les conseqüències? Doncs, com era previsible, s’han fet un munt de retrets… cosa sorprenent, però, tenint en compte que ni tan sols s’hi han estat una setmana. Quan han vist les imatges del que ha fet l’altre, s’han indignat. Ell, per exemple, li ha recriminat que s’hagi ficat al jacuzzi amb un dels solters: “Em sembla molt heavy. I per què parles tan malament de mi? Em tens mania? Per què deixes que aquell tio et mengi el cap?“, li ha etzibat a la seva parella.
Però ella s’ha defensat i li ha dit que estava “molt equivocat”: “No em coneixes si creus que em menjaran el cap. Penso que no em valores res. I tu creus que l’amor que tens cap a mi és sa?”. “Tu no saps com estic. Com m’has fet això? Has dit de tot i això ho veurà la meva família“, s’han dit. A ella no li ha agradat que ell no s’hagi temptat. Em fa vergonya, fins i tot, haver vingut fins aquí. Si confiessis en mi una mica, no hauries estat així”.
Finalment, però, ell ha decidit que volia marxar amb ella: “Ets l’amor de la meva vida i sé que he de canviar moltes coses, però no soc el culpable de tot”. Serà en el programa d’aquesta nit quan sapiguem què decideix ella.