Penélope Cruz és un dels grans noms de la indústria cinematogràfica espanyola i internacional. L’actriu va saltar a la fama amb títols com Jamón, jamón o Vicky Cristina Barcelona i continua reforçant el seu palmarès personal amb pel·lícules més actuals Dolor i gloria i Madres paralelas. El seu camí en el món del cinema també ha anat molt de bracet amb Javier Bardem, parella artística i sentimental. Últimament, passa moltes estades a Espanya, entre projectes i aparicions públiques, i per això no sobta que hagi decidit invertir en una nova propietat de luxe en un barri estratègic de Madrid.
Així és la nova propietat de Penélope Cruz a Madrid
Les darreres aparicions públiques de Penélope Cruz fan pensar que passarà estades llargues a Madrid, si més no es troba en ple rodatge de la nova pel·lícula de Los Javis, La bola negra, i a més a més se l’ha pogut veure en un partit de futbol entre Reial Madrid i Barça acompanyada de Rosalía. Segons informa Vanitatis, l’actriu acaba de fer una molt bona inversió en un àtic de luxe situat a la zona de Chamberí, un dels barris més sonats de Madrid.
Si fem cas a les informacions que comparteix el citat mitjà, aquesta compra es va tancar “discretament” abans de l’estiu i es va formalitzar a través de la societat Buble Gold S.L. la qual fa servir habitualment Penélope Cruz habitualment a l’hora de gestionar les seves inversions patrimonials a Espanya. Tot i que aquesta societat la gestiona un advocat de la seva confiança, és la intèrpret és l’única sòcia. Quins actius té aquesta empresa? Un dels més destacats és un “local comercial de més de 100 metres quadrats al carrer Claudio Coello, una de les més exclusives del barri de Salamanca”. I per exclusiu hi és el nou àtic que acaba d’adquirir la protagonista de Abre los ojos.
Tots els detalls del nou àtic de luxe de Penélope Cruz: 172 metres quadrats i 2,5 milions d’euros
La citada revista ha aconseguit els detalls d’aquesta nova adquisició de l’actriu. El nou pis està situat en ple centre de Chamberí, molt a prop de la plaça d’Olavide. L’àtic es troba en un edifici modernista de principis del segle XX que han rehabilitat per donar cabuda a 19 vivendes “amb preus mitjans entorn dels 9.000 euros per metre quadrat”. L’edifici manté la façana original i està plena de luxes perquè no hi falti res: gimnàs, gastroteca, solàrium i una piscina infinita situada al terrat. No hi falta detall.
L’interior dels quatre àtics, que ja només en queda una a la venda, disposen de zones molt completes, plenes de llum, terrasses àmplies i unes vistes espectaculars. Ara bé, la pregunta que es poden fer moltes persones és: quants diners s’ha gastat l’actriu? El que explica el citat mitjà és que el preu s’estima en uns 2,5 milions d’euros i ocupa 173 metres quadrats, amb 15 més per a la terrassa i el traster.
Els detalls de l’interior no són pocs: finestres àmplies, sostres alts, terra de roure natural, taules de marbre, sistema domòtic integral per controlar la llum, la climatització i la seguretat, cuina de disseny italià i una terrassa privada. Ara bé, el que se sap fins ara és que Penélope Cruz i Javier Bardem viuen amb la seva família en una zona exclusiva del nord de Madrid “on també viuen altres cares molt conegudes del cinema, la música i l’esport”. El que es desconeix, però, és que si aquesta nova compra en un espai de luxe i modernitat suposaria un trasllat per a la família o és només una inversió de l’actriu en moment de moviment en el sector per poder “diversificar” el patrimoni que ha construït gràcies a la seva llarga i productiva carrera.