Penélope Cruz es uno de los grandes nombres de la industria cinematográfica española e internacional. La actriz saltó a la fama con títulos como Jamón, jamón o Vicky Cristina Barcelona y continúa reforzando su palmarés personal con películas más actuales como Dolor y gloria y Madres paralelas. Su camino en el mundo del cine también ha estado muy de la mano de Javier Bardem, pareja artística y sentimental. Últimamente, pasa muchas temporadas en España, entre proyectos y apariciones públicas, y por eso no sorprende que haya decidido invertir en una nueva propiedad de lujo en un barrio estratégico de Madrid.

Las últimas apariciones públicas de Penélope Cruz hacen pensar que pasará largas temporadas en Madrid, al menos se encuentra en pleno rodaje de la nueva película de Los Javis, La bola negra, y además se la ha podido ver en un partido de fútbol entre Real Madrid y Barça acompañada de Rosalía. Según informa Vanitatis, la actriz acaba de hacer una muy buena inversión en un ático de lujo situado en la zona de Chamberí, uno de los barrios más sonados de Madrid.

Si hacemos caso a las informaciones que comparte el citado medio, esta compra se cerró «discretamente» antes del verano y se formalizó a través de la sociedad Buble Gold S.L. la cual utiliza habitualmente Penélope Cruz a la hora de gestionar sus inversiones patrimoniales en España. Aunque esta sociedad la gestiona un abogado de su confianza, es la intérprete la única socia. ¿Qué activos tiene esta empresa? Uno de los más destacados es un «local comercial de más de 100 metros cuadrados en la calle Claudio Coello, una de las más exclusivas del barrio de Salamanca». Y por exclusivo es el nuevo ático que acaba de adquirir la protagonista de Abre los ojos.

La citada revista ha conseguido los detalles de esta nueva adquisición de la actriz. El nuevo piso está situado en pleno centro de Chamberí, muy cerca de la plaza de Olavide. El ático se encuentra en un edificio modernista de principios del siglo XX que han rehabilitado para dar cabida a 19 viviendas «con precios medios en torno a los 9.000 euros por metro cuadrado». El edificio mantiene la fachada original y está lleno de lujos para que no falte de nada: gimnasio, gastroteca, solárium y una piscina infinita situada en la azotea. No falta detalle.

El interior de los cuatro áticos, de los cuales solo queda uno a la venta, dispone de zonas muy completas, llenas de luz, terrazas amplias y unas vistas espectaculares. Ahora bien, la pregunta que se pueden hacer muchas personas es: ¿cuánto dinero se ha gastado la actriz? Lo que explica el citado medio es que el precio se estima en unos 2,5 millones de euros y ocupa 173 metros cuadrados, con 15 más para la terraza y el trastero.

Los detalles del interior no son pocos: ventanas amplias, techos altos, suelo de roble natural, mesas de mármol, sistema domótico integral para controlar la luz, la climatización y la seguridad, cocina de diseño italiano y una terraza privada. Ahora bien, lo que se sabe hasta ahora es que Penélope Cruz y Javier Bardem viven con su familia en una zona exclusiva del norte de Madrid «donde también viven otras caras muy conocidas del cine, la música y el deporte». Lo que se desconoce, sin embargo, es si esta nueva compra en un espacio de lujo y modernidad supondría un traslado para la familia o es solo una inversión de la actriz en un momento de movimiento en el sector para poder «diversificar» el patrimonio que ha construido gracias a su larga y productiva carrera.