Aitana Bonmatí se ha hecho de oro como jugadora del Barça, una superestrella del fútbol femenino que ahora invertirá parte de lo que ha ganado en los terrenos de juego en un negocio que no tiene nada que ver. De esta manera, sigue los pasos de muchos compañeros de profesión que aprovechan los millones de euros que les pagan para preparar una jubilación con tranquilidad y otras fuentes de ingresos. En su caso, ha optado por crear una sociedad dedicada al sector inmobiliario. La futbolista de Sant Pere de Ribes es la administradora única de XIV Legacy S. L., informan algunos diarios económicos, una empresa nueva que se ha inscrito recientemente en el Registro Mercantil.

Se asegura que esta empresa gestionará su patrimonio y, además, diversos proyectos empresariales. ¿El objeto social de la empresa? «Adquirir, comprar, vender, administrar, gestionar y explotar el arrendamiento no financiero y los bienes inmuebles rústicos y urbanos». Queda más que claro que quiere dedicarse a comprar pisos y casas para hacer negocio, una buena idea que puede permitirle ampliar aún más su patrimonio. La primera adquisición que ha hecho se trata de un piso en una zona muy privilegiada de Barcelona.

¿En qué calle de Barcelona se ha comprado un piso Aitana Bonmatí? | Europa Press

¿Dónde tiene la sede social la empresa de Aitana Bonmatí?

Allí en la intersección entre la calle Muntaner y la Calle Calaf se encuentra el piso que habría adquirido como la primera de estas compras, allí donde tiene la sede social la empresa. De esta manera, se suma al capital social de una empresa que ha dado de alta con 5.000 €. Mientras se recupera de su lesión, aprovecha para gestionar unos negocios en los que confía que podrá dedicarse plenamente cuando deje el fútbol. Mientras tanto, compaginará una cosa y otra. ¿Otro negocio entre manos? La empresa familiar de gafas de sol que creó hace un par de años, donde ha dado trabajo a una tía y también a su prima.

A los 28 años, opta por diversificar unos ingresos que le permitirá estar aún más tranquila de cara a su futuro. Cabe destacar que, desde hace unos años, Aitana se ha convertido en una de las jugadoras de fútbol mejor pagadas del mundo y también recibe dinero de sus contratos publicitarios con marcas de primer nivel como Nike. Una futbolista que amplía sus negocios, que aumenta su dinero y que se suma a una tendencia creciente entre los famosos que prueban suerte en el sector inmobiliario como una nueva vía de entrada de ingresos.