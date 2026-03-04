Cristina de Borbón ha comprado un piso en Pedralbes, curiosamente en el mismo edificio donde convivió durante muchos años con su exmarido. Le gusta la zona y no dudó cuando surgió la oportunidad de adquirir uno de los inmuebles de 300 metros cuadrados que se habían quedado vacíos. Cuando se filtró a la prensa que había hecho esta compra, no estaba claro si realmente quería trasladarse a la capital catalana otra vez o si quería hacer negocio. Pues ninguna de las dos opciones, por lo que parece, sino que será uno de sus hijos quien vivirá allí.

El diario digital Vanitatis ha podido saber que Pablo Urdangarin ha comenzado a vivir en este piso de la madre, ya que esta misma semana se le ha visto haciendo la mudanza. Él ya vivía en Barcelona desde hace tiempo, pero vivía de alquiler en casa de unos amigos de la madre y, de esta manera, puede tener su propio espacio. El único de los cuatro hijos que se ha dedicado al balonmano como Iñaki juega en el equipo de Granollers, pero compartía piso con unos amigos canarios. Ahora que residirá en casa de la madre, podrá «ahorrar un poco». Y eso que insiste en que esos amigos le dejaban un alquiler «simbólico». Como si supiera lo que es no llegar a fin de mes…

Cristina de Borbón compra una casa en Barcelona | Europa Press

Pablo Urdangarin ya tiene nueva casa en Pedralbes

Los fotógrafos han captado a Cristina en el antiguo piso de Pablo, donde ella dormía siempre que lo visitaba en Barcelona. Ahora que han terminado las obras en su piso, no sin retraso, la reforma ya estaría completa y también lo habrían amueblado por completo. La idea es que, como decíamos, el chico se termine de instalar en los próximos días y que ella tenga una habitación para las muchas escapadas que hace a la capital catalana.

«Poco a poco, irá alargando sus estancias en Barcelona hasta que, algún día, se instale aquí de forma definitiva», aseguran. No tiene fecha y estas fuentes cercanas insisten en que no será a corto plazo. Sin embargo, sí que sería su idea acabar dejando Ginebra.

Pablo Urdangarin tiene nueva residencia en Pedralbes, el piso que ha comprado la madre | Europa Press

El piso consta de 273 metros cuadrados, distribuidos en cinco habitaciones y cuatro baños. Con jardín y todos los lujos imaginables, con la reforma habría ganado aún más una propiedad que debe haberle costado un montón de dinero. Pablo vivirá solo ahí, así que tendrá un montón de espacio para invitar a amigos y también a su pareja con quien mantiene una relación consolidada desde hace años. De momento, duda resuelta con las intenciones de esta última inversión de Cristina.