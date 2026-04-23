Iñaki Urdangarin torna a rebre les crítiques dels amics de la seva exdona, els qui creuen que té una obsessió malaltissa per faltar-li al respecte constantment. A l’entorn de Cristina de Borbó no li ha fet gràcia veure’l passar la tarda al Trofeu Godó, on va deixar-se portar per la passió amb la seva nòvia. Les fotos que el mostren fer petons intensos a la grada amb Ainhoa Armentia haurien generat un terrabastall entre els amics de la infanta espanyola. O, almenys, això s’extreu de les declaracions que han concedit al mitjà especialitzat Monarquía Confidencial: “El que per a uns va ser una tarda de tenis i amor, per a altres ha estat una provocació innecessària“.
L’actitud de l’exduc de Palma hauria causat, diuen, una “indignació profunda” en l’entorn de Cristina i el seu pare. Ja ha passat molt de temps des que signessin els papers del divorci, però no els agraden “les formes”: “Està vivint la seva millor vida i està presumint massa la seva felicitat, hauria de tenir més prudència“. És un home divorciat, per què ha d’ocultar-se? Segons ells, aquestes fotos són “una falta de respecte” cap a la mare dels seus fills.
Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia derrochan besos y gestos de cariño en su reaparición juntos en Barcelona https://t.co/DakKc0AR1c— Jaleos El Español (@Jaleos_EE) April 18, 2026
Els amics de Cristina, indignats per l’actitud d’Iñaki Urdangarin
“El desplegament d’afecte a la tribuna va ser excessiu”, insisteixen. El pitjor és que diuen que els sembla “genial” que sigui feliç, però no els agrada que actuï així “quan sap que serà fotografiat”. Ens hem d’imaginar Cristina plorant per les cantonades quan veu aquestes mostres d’afecte de l’ex? “Cristina està dolguda per aquesta exposició innecessària. Ja no viu aquests episodis com una humiliació pública, ara se sent decebuda“.
Iñaki Urdangarin ha parlat meravelles de la seva nova parella, qui recordem que era companya de feina seva quan encara no s’havia filtrat a la premsa que se separaria de Cristina. La publicació d’unes fotos junts de la mà va dinamitar la relació, un matrimoni que va trencar-se després d’una bomba mediàtica que amb el temps han confessat que no van gestionar bé. Els seus fills encara no sabien que havien trencat -o que estaven en procés de fer-ho- quan van veure publicades aquelles fotos a la portada d’una revista.
I d’uns inicis tempestuosos, a una relació més que consolidada que no ens estranyaria que acabés en boda. Iñaki i Ainhoa estan enamoradíssims i han deixat d’amagar-se, un amor que no fa tanta gràcia a l’altra part… que haurà d’acostumar-s’hi.