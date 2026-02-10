El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Tota la veritat de la nova vida d’Iñaki Urdangarin a Barcelona
Jennifer Navarro
10/02/2026 11:00

Iñaki Urdangarin s’ha reinventat després de presó i ha muntat una empresa de coaching que ajudarà persones que vulguin fer un canvi de vida radical o que vulguin vendre l’experiència de l’abans i el després en la seva vida. Curiosament, la seu d’aquesta societat és a Barcelona i no a Vitòria on té la seva residència habitual. No se sap quin pot ser el motiu, però l’exduc de Palma s’ha traslladat a la capital catalana i s’ha muntat un despatx al carrer València, a ple Eixample. Ara, han sortit a la llum tots els detalls d’aquesta nova vida i és sorprenent.

El Español ha pogut saber que Iñaki fa vida a Barcelona entre setmana i només veu la seva parella, Ainhoa Armentia, dissabtes i diumenges. A l’Eixample treballa, fa reunions, menja a restaurants propers i també es deixa veure pel que era el seu barri a Pedralbes.

Un dels titulars d’aquests últims dies és que se l’ha vist en companyia d’una dona diverses vegades, una companya de feina que han pogut saber que s’anomena Núria Sala. El seu entorn ha parlat d’aquesta relació: “Són grans companys i comparteixen molt de temps“. Ella és directora estratègica i consultora de màrqueting que està acostumada a liderar grans empreses. Dedicada a acompanyar empreses en procés de transformació, forma part de l’equip directiu d’aquesta nova feina d’Iñaki Urdangarin.

El nucli dur d’aquesta empresa també el forma Iñaki Saltor i l’exjugador de bàsquet Ferran Martínez. Junts, dirigeixen una societat que han anomenat Bevolutive i que té, entre els seus clients, el medallista Thierno Boubacar que ha confiat en ells per publicar un llibre sobre la seva superació personal.

Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia, una relació a distància

Els amics d’Iñaki Urdangarin deixen clar que està content i il·lusionat per la publicació de les seves memòries, però que és la consolidació d’aquesta empresa catalana el que ocupa el 100% del seu temps. Pel que fa a la distància física amb la seva parella, a més de 500 quilòmetres de distància, confien que no els afecti gaire: “Ella no pot desplaçar-se amb tanta facilitat com ell, així que les seves vides passen per separat cada vegada més”.

El problema és que ell volia tornar a viure a Barcelona i no ha parat fins que ho ha aconseguit: “Que ell viatgi cada setmana no significa res, ja comptaven amb això“, diuen. En les últimes entrevistes que ha concedit ell, assegura que l’arribada d’Ainhoa a la seva vida ha suposat un “aire fresc” i que forma part d’una part “essencial” del seu present i “tant de bo” del seu futur. No sempre és fàcil gestionar una relació a distància, però ja són adults i tenen les seves respectives vides. Caldrà veure si aconsegueixen superar aquesta llunyania sense perdre la flama.

