Sofia de Grècia ha perdut el germà i la germana en tres anys de diferència, dues morts molt properes a la que se suma la de la seva millor amiga fa només un mes. La reina emèrita no travessa un bon moment i la família estaria preocupada per ella, ja que estava sumida en uns últims temps complicats i ara pot veure’s encara més sola del que ja estava. Si Irene de Grècia era la seva única companyia fins ara, què farà quan l’ha perdut també a ella?
Les imatges del funeral demostren que està molt afectada, és clar, ja que la seva inseparable germana ha viscut a la Zarzuela amb ella els últims 40 anys. No s’ha separat del seu costat i ha estat el seu pany de llàgrimes mentre Joan Carles de Borbó la menyspreava públicament, en el divorci de les seves filles, l’empresonament del gendre… i tantes altres escenes que han anat apagant-la i apagant-la més.
En aquest últim adeu a la germana ha tingut el suport dels tres fills i bona part dels nets, que ho han deixat tot per acompanyar-la fins a Atenes. A qui no hem vist, és clar, és al seu marit… que ha posat com a excusa que els metges li han recomanat que no agafés un avió en el seu estat de salut. Però quina casualitat, el vam veure fa res a les regates de Sanxenxo i ningú no li havia prohibit volar per a aquella cita.
Per què Froilán no va anar al funeral de la tieta àvia?
El que sí que ha sobtat és no veure Froilán en aquesta estampa familiar, amb tots vestits de dol, però sembla que ha preferit quedar-se amb l’avi “per no deixar-lo sol” si fem cas a la informació que ha publicat avui El Español. S’ha posicionat al costat de l’avi que té més a prop, ja que recordem que tots dos viuen a Abu Dhabi i allà és el seu protegit. Sofia, mentrestant, té preocupada la família perquè li veuen un “buit emocional” que podria acabar d’enfonsar-la.
“La inquietud se centra en ella, que travessa un dels seus moments més difícils després de perdre la germana i el principal suport“, diuen a Monarquía Confidencial. El seu entorn més íntim no ocultaria “la preocupació” pel seu estat anímic, cosa que ha fet que els seus fills es bolquin en ella perquè volen “evitar” que aquest “desànim” afecti la seva salut: “La mort d’Irene ha deixat Sofia sumida en una profunda soledat institucional que creuen que només podrà mitigar el suport familiar“. Aquest és un dels moments més “amargs” de la seva vida, pel que diuen, ja que ha estat un cop “molt dur” i la sumeix en un altre dol que la torna a enfonsar.
Als 88 anys, Sofia de Grècia s’ha mostrat molt trista i, fins i tot, la seva neta Elionor -que sempre ha passat bastant d’ella, només cal recordar la bufetada a la catedral de Palma- ha hagut de consolar-la públicament.