La mort d’Irene, la germana de Sofia de Grècia, ha estat un gran trasbals dins la Zarzuela. La casa reial espanyola anunciava dijous 15 de gener en un comunicat la mort de la princesa grega, la gran amiga, confident i germana de l’emèrita després d’anys de lluita contra una malaltia cognitiva i neurodegenerativa. L’empitjorament del seu estat de salut ha estat molt present els darrers mesos i, de fet, des del passat mes de febrer no l’havíem tornat a veure fent una aparició pública. Tot i que l’hermetisme respecte als seus problemes de salut ha estat la tònica general des de la Zarzuela, moltes veus expertes en monarquies com la periodista Pilar Eyre han anat compartint petites informacions que feien pensar que la situació era molt delicada.
De fet, fa només uns dies que la revista HOLA explicava que la dona de Joan Carles havia decidit cancel·lar la seva agenda per l’estat crític d’Irene amb una voluntat clara d’estar amb ella fins a l’últim moment. Poques hores després de la seva mort, comencen a sortir a la llum els detalls del comiat i els últims dies “d’angoixa” de la royal grega.
Les últimes hores d’Irene de Grècia
Feia temps que es parlava del delicadíssim estat de salut d’Irene de Grècia. La princesa grega fa mesos que ha estat en un segon pla, cuidada pels especialistes de la Zarzuela i amb Cristina i Elena de Borbó fent torns per cuidar la tieta. Aquesta malaltia cognitiva que molts han titllat del “mal de l’oblit” ha estat molt present durant els seus últims dies. Segons recull la revista Lecturas, la mare de Felip no s’ha separat en cap moment de la seva gran confident. Per a ella, aquesta mort suposa un nou cop duríssim després de la pèrdua fa només unes setmanes de la seva cosina segona i amiga intima, Tatiana Radziwill. “No li ha deixat anar la mà fins a l’últim alè”, exposen. La raó és que els darrers anys un equip de metges especialitats s’han instal·lat amb ella a la Zarzuela per tenir-la ben controlada fins a l’últim moment. I què se sap de les últimes hores? Expliquen que ha estat un comiat “íntim, silenciós i carregat d’emoció continguda”.
Així serà el funeral d’Irene de Grècia
La tia Pecu, com molts l’anomenaven dins la família reial espanyola, és la segona mort propera que viu Sofia els darrers mesos. Una situació que agreuja una realitat colpidora: cada cop està més sola. Amb el marit a Abu Dhabi, sense germana i amiga intima i a la Zarzuela fent la seva vida, Sofia de Grècia viu uns moments de solitud que cada cop es van fent més greus. En tot cas, ara també van sortint a la llum els detalls de l’últim adeu d’Irene, un comiat que es farà entre Madrid i Tatoi. Segons recull la revista HOLA, la capella ardent s’instal·larà al palau de la Zarzuela “les pròximes hores” i serà d’àmbit “familiar”. No serà fins aquest pròxim dissabte que s’instal·larà el fèretre de la princesa grega durant unes hores a la Catedral Ortodoxa Grega de San Andrés i San Demetrio de Madrid.
El trasllat a Grècia es produirà la setmana vinent, on el 19 de gener, apunten, hi haurà el funeral a Atenes i s’enterrarà el cos al cementiri reial de Tatoi, on també hi són el seu germà Constantí i els pares, Pablo i Federica de Grècia. Tot plegat, un cop dur per a la família reial espanyola, però sobretot per a Sofia de Grècia, que diu adeu a la seva germana i protectora.