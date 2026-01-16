La mort d’Irene de Grècia ha estat la gran notícia de la setmana dins la Zarzuela. La germana l’emèrita espanyola ha mort als 83 anys després de lluitar contra una malaltia cognitiva durant molts anys. Una situació complicada per a Sofia, que ha vist com la seva persona de confiança i amiga més íntima anava deixant de ser ella mateixa a poc a poc.
Ara que han sortit a la llum tots els detalls sobre com serà el comiat de la princesa grega, que es dividirà entre els actes a Madrid i a Atenes, el seu lloc natal, el funeral també comporta una mobilització de membres de la família reial espanyola. S’espera que bona part dels Borbons que s’acomiadaran de la tia Pecu es retrobaran en aquests actes organitzats els pròxims dies, però Letícia podria viure un dels retrobaments més incòmodes dels darrers mesos i que és molt difícil que pugui evitar.
Letícia i Joan Carles es veuran les cares de nou?
En un dels moments personals més dolorosos per a la dona de Joan Carles, que també va haver de patir la mort de la seva amiga intima Tatiana Radwilli fa unes setmanes, també s’hi suma la cua que han portat les polèmiques memòries del Borbó emèrit. Els últims cops que Letícia i Joan Carles s’han vist en diversos actes institucionals, la relació entre ells ha estat “tensa” i sense “gestos de complicitat entre ells”, expliquen des de la revista Lecturas. El funeral de la princesa grega provocarà el retrobament de diversos membres de la família que s’espera que estiguin amb ella en els actes que se celebraran a Madrid i Grècia, però podrà evitar Letícia trobar-se amb el seu sogre?
Aquest dissabte s’obrirà la capella ardent per a Irene en una catedral de Madrid on només podran accedir alguns membres de la família reial espanyola. S’espera que allà només hi estigui Sofia, Felip Letícia, les germanes Elena i Cristina i la família reial grega, indiquen des de la citada revista. Un cop les restes mortals d’Irene viatgin cap a Atenes, on hi haurà el seu funeral i posterior enterrament al cementiri reial de Tatoi, s’espera que Letícia visqui el retrobament més incòmode que no podrà evitar. El país natal de l’emèrita organitzarà una missa per acomiadar Irene i s’espera l’assistència “de tota la família reial espanyola i la grega”. Aquí entraria en joc Joan Carles que, tot i viure a Abu Dhabi, s’espera que es traslladi fins al país per fer costat a la seva dona, tot i que sigui per fer un bon paper. Encara que no hi ha confirmació oficial, indiquen, seria el moment en què sogre i nora es podrien veure les cares de nou.
Quan va ser l’últim cop que van coincidir?
Sempre s’ha parlat de la relació complicada entre Joan Carles i Letícia, agreujada després de conèixer les paraules que ha dedicat a la seva nora en el seu llibre de memòries. Per primera vegada l’emèrit espanyol va reconèixer que té “mala relació” amb Letícia i va deixar anar algunes perles sorprenents. “Hi ha distància entre nosaltres i això no ha ajudat a la cohesió de les nostres relacions familiars”, va explicar, confirmant que “mai havien tingut bona sintonia” entre ells. A més a més, no tallar-se un pèl i va acusar el seu fill Felip de “ser molt fred” quan el va forçar a abandonar el país després de sortir a la llum els seus escàndols i negocis més complicats.
L’última vegada que Joan Carles i Letícia van coincidir va ser durant el 50 aniversari de la restauració de la monarquia a Espanya, uns actes oficials en què la família es va reunir al Palau del Pardo per a un dinar íntim del qual en van sortir detalls sucosos. Per exemple? Que Letícia “no va separar-se de les seves filles en cap moment” i que “va evitar acostar-se al seu sogre”, recull Lecturas. Si els veurem junts en alguna instantània del funeral d’Irene de Grècia, això encara és una incògnita, però esperarem amb candeletes els detalls que surtin a la llum d’aquest possible cara a cara inevitable.