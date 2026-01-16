La muerte de Irene de Grecia ha sido la gran noticia de la semana dentro de la Zarzuela. La hermana de la emérita española ha muerto a los 83 años después de luchar contra una enfermedad cognitiva durante muchos años. Una situación complicada para Sofía, que ha visto cómo su persona de confianza y amiga más íntima iba dejando de ser ella misma poco a poco.

Ahora que han salido a la luz todos los detalles sobre cómo será la despedida de la princesa griega, que se dividirá entre los actos en Madrid y en Atenas, su lugar natal, el funeral también conlleva una movilización de miembros de la familia real española. Se espera que buena parte de los Borbones que se despedirán de la tía Pecu se reúnan en estos actos organizados los próximos días, pero Letizia podría vivir uno de los reencuentros más incómodos de los últimos meses y que es muy difícil que pueda evitar.

¿Letizia y Juan Carlos se verán las caras de nuevo?

En uno de los momentos personales más dolorosos para la esposa de Juan Carlos, que también tuvo que sufrir la muerte de su amiga íntima Tatiana Radwilli hace unas semanas, también se suma la resonancia que han tenido las polémicas memorias del Borbón emérito. Las últimas veces que Letizia y Juan Carlos se han visto en diversos actos institucionales, la relación entre ellos ha sido «tensa» y sin «gestos de complicidad entre ellos», explican desde la revista Lecturas. El funeral de la princesa griega provocará el reencuentro de varios miembros de la familia que se espera que estén con ella en los actos que se celebrarán en Madrid y Grecia, pero ¿podrá evitar Letizia encontrarse con su suegro?

¿Letizia y Juan Carlos se verán cara a cara durante el funeral de Irene de Grecia? | Europa Press

Este sábado se abrirá la capilla ardiente para Irene en una catedral de Madrid donde solo podrán acceder algunos miembros de la familia real española. Se espera que allí solo estén Sofía, Felipe, Letizia, las hermanas Elena y Cristina y la familia real griega, indican desde la citada revista. Una vez los restos mortales de Irene viajen hacia Atenas, donde habrá su funeral y posterior entierro en el cementerio real de Tatoi, se espera que Letizia viva el reencuentro más incómodo que no podrá evitar. El país natal de la emérita organizará una misa para despedir a Irene y se espera la asistencia «de toda la familia real española y la griega». Aquí entraría en juego Juan Carlos que, a pesar de vivir en Abu Dabi, se espera que se traslade hasta el país para apoyar a su esposa, aunque sea por hacer un buen papel. Aunque no hay confirmación oficial, indican, sería el momento en que suegro y nuera podrían verse las caras de nuevo.

¿Cuándo fue la última vez que coincidieron?

Siempre se ha hablado de la relación complicada entre Juan Carlos y Letizia, agravada tras conocer las palabras que ha dedicado a su nuera en su libro de memorias. Por primera vez el emérito español reconoció que tiene «mala relación» con Letizia y dejó caer algunas perlas sorprendentes. «Hay distancia entre nosotros y eso no ha ayudado a la cohesión de nuestras relaciones familiares», explicó, confirmando que «nunca habían tenido buena sintonía» entre ellos. Además, no se cortó un pelo y acusó a su hijo Felipe de «ser muy frío» cuando lo forzó a abandonar el país tras salir a la luz sus escándalos y negocios más complicados.

Sofía de Grecia, Felipe y Letizia coincidieron con Juan Carlos durante el funeral de Constantino de Grecia | Europa Press

La última vez que Juan Carlos y Letizia coincidieron fue durante el 50 aniversario de la restauración de la monarquía en España, unos actos oficiales en los que la familia se reunió en el Palacio del Pardo para una comida íntima de la que salieron detalles jugosos. ¿Por ejemplo? Que Letizia «no se separó de sus hijas en ningún momento» y que «evitó acercarse a su suegro», recoge Lecturas. Si los veremos juntos en alguna instantánea del funeral de Irene de Grecia, eso aún es una incógnita, pero esperaremos con ansias los detalles que salgan a la luz de este posible cara a cara inevitable.